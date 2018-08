“Ho un tumore alla vulva, visto come un tabù ma si prenderà la mia vita”. La sofferenza di Emma

La notizia che vi stiamo raccontando tratta di una donna malata di cancro, la cui situazione non è tanto semplice. La donna ha un tumore alla vulva che per molti è visto come un tabù, infatti la donna avrebbe detto: “Ho un tumore alla vulva: è visto come un tabù, ma si prenderà comunque la mia vita”.Si tratta di una mamma di 46 anni, Emma Robinson alla quale purtroppo sono stati concessi solo pochi mesi di vita dai medici. Ora il suo obiettivo è sensibilizzare più persone possibili sulla malattia che è iniziata con un prurito. “Conosco molte donne nella mia stessa situazione che non si mai fatte vedere da un medico perché troppo imbarazzante: questo è assurdo” dice. Emma Robinson 46enne inglese è stata recentemente informata dai medici che il suo tumore alla vulva è in fase terminale e avrebbe pochi mesi da vivere.

La donna ha voluto rivelare la sua storia così che più persone possibili possano sapere di lei e su quello che per molti è un cancro tabù. “È visto come un argomento vietato, ma reclamerà la mia vita” dice a Leicester Live. “Conosco alcune persone che sono morte per questo malattia senza nemmeno aver visto un medico perché erano troppo imbarazzate. È assolutamente pazzesco e straziante”, ha detto. “Voglio che le giovani donne siano più consapevoli dei loro corpi e delle loro aree intime e se sospettano che qualcosa possa essere sbagliato abbiano la certezza di farlo controllare”, spiega la 46 enne. Emma ​​di Oadby, Leicestershire, il suo primo figlio Kyle ora 26enne descritto come la roccia, quando aveva 20 anni fu seguito dalla famiglia Katye Louise 17 anni e il figlio più giovane Jake 15.

“Sono stato molta fortunata in molti modi”, ha detto. “Ho una famiglia meravigliosa e mi sono fatta tanti grandi amici”. Poi è arrivata la malattia: “Tutto è cominciato con un prurito” dice, e poi la diagnosi devastante. Dopo la notizia sarebbe passato più di un anno durante il quale la donna è stata sottoposta a Radioterapia e chirurgia per rimuovere i linfonodi, ma il male aggressivo avrebbe continuato a tornare. “Ero devastata. Ho lottato così duramente. Kyle mi aveva portato in ospedale e glielo dissi subito, ci siamo seduti in macchina e abbiamo cominciato a singhiozzare, è stato orribile” ammette. Ma con il tempo, Emma, che lavora per la catena di negozi Tesco, si è fatta coraggio e ora è determinata a sostenere altre donne a mettere la loro salute al primo posto: “La tua salute è la cosa più importante alla fine della giornata”.

Circa 10 anni fa alla donna è stato diagnosticato un Lichen sclerosus un disturbo dermatologico delle parti intime dopo essere stata indirizzata da un ginecologo a causa dei continui pruriti. Questa è una patologia cronica che ha potenzialmente il rischio di trasformarsi in Cancro vaginale, come è stato nel caso di Emma.“È una condizione autoimmune che probabilmente ho avuto da quando ero bambina ad essere onesta” dice. Emma ha mantenuto uno stile di vita sano, riprendendo a correre nel 2014 e facendo regolarmente jogging due/tre volte a settimana. “I medici mi hanno detto che potrei avere tre mesi di vita, ma non mi abbatto”, conclude la donna.