Hype sfida Unicredit e SanPaolo, arrivano 10 euro in regalo sul conto corrente

Hype è un conto, al quale viene associata una carta del circuito Mastercard. Essa permette il controllo del denaro da smartphone grazie ad una applicazione molto efficiente.

Alla carta è collegato un codice IBAN subito disponibile senza costi aggiuntivi.

La registrazione è molto veloce, non necessita di documenti cartacei e si riceverà la carta a casa, gratis, entro pochi giorni dalla richiesta. L’applicazione come già detto è molto utile dato che si possono consultare tutti i movimenti, fissare degli obiettivi e scambiare denaro. Sempre grazie all’app è possibile mettere “in pausa” la carta, evitando che qualcuno la usi.

Come ricevere i 10 euro omaggio

Registratevi sul sito di Hype e dalla sua attivazione fate una ricarica da minimo 1 euro; entro una settimana riceverete 10 euro. Fine. Semplice e indolore.

Per ricaricare si possono usufruire di quattro modalità: utilizzando un’altra carta di credito (io ho fatto proprio cosi con la PostePay), tramite bonifico bancario, ricarica agli sportelli bancomat o richiedendo la ricarica ad un altro utente Hype.

Ora è bene parlare della convenienza della carta, tralasciando il fatto dei 10 euro in omaggio.

La carta di per sé è davvero ottima e rivoluzionaria e non ci si sorprende che sia sulla bocca di tutti. Totalmente gratuita, e già questo basta per far parlare di sé. A ciò aggiungiamo che inviare e ricevere denaro è davvero istantaneo; pensate a quando dovete dividere il conto al ristorante o per un regalo, c’è sempre qualcuno che ha solo contanti e si finisce che ognuno mette una quota diversa, chi troppo e chi niente; con Hype il problema si risolve nello stesso momento. Il tutto è esente da costi di commissione.

Hype ha una sua sezione chiamata Offerte Hype che permette dei risparmi grazie a delle compagnie con cui è affiliata. Pagare è quindi comodissimo, sia online che nei negozi fisici: per gli store fisici basta portarsi la carta (circuito Mastercard), mentre in rete bisognerà solo usare l’applicazione.

Ulteriore opzione simpatica è quella dell’obiettivo: si tratta di prefissarsi una cifra e l’applicazione vi aiuterà ad accumulare quella cifra non facendovi fare spese “folli”.

Utile anche per depositare il proprio stipendio oltre che come carta di credito (la può fare chiunque abbia più di 12 anni). Questi sono i limiti:

– Si possono mettere fino a 2.500 euro all’anno.

– Singola ricarica da massimo 250 euro.

– Massimo prelievo (giornaliero e singolo) fissato a 250 euro.

– Ricarica giornaliera massima 1.000 euro.

Se queste opzioni non vi soddisfano c’è il piano PLUS che con 1 euro al mese vi permette un avvaloramento annuo massimo di 50.000 euro, singola ricarica da 250 euro, importo massimo giornaliero di ricarica 10.000 euro, singolo prelievo fissato a 500 euro e prelievo giornaliero fissato a 1.000 euro.

Detto ciò, questa azienda sta facendo una piccola rivoluzione e questa offerta incentiverà sicuramente nuovi utenti. Se non siete interessati alle vantaggiose funzionalità vale comunque la pena registrarsi per l’offerta dei 10 euro, e poi chissà decidere di rimanere se sarete soddisfatti.