I 10 errori che una donna non deve (mai!) commettere a letto col suo partner

Chi può dire cosa è giusto e cosa, al contrario, non funziona… Si spendono tane parole, tra esperti, opinionisti e confidenze tra amiche. Come deve comportarsi una donna tra le lenzuola? Ogni rapporto di coppia ha un suo equilibrio e questo è innegabile. Ma c’è chi avanza suggerimenti alle donne che, diciamo così, non si sentono al top, nel senso di avvertire dei freni. Ci prova Doctissimo, elencando dieci errori commessi frequentemente. Fare la timida – Fare qualcosa di cui non si ha voglia è sbagliato, ma lo è allo stesso modo esimersi dal compiere un gesto perché potrebbe farti sembrare troppo “libertina”. Oltretutto agli uomini non piace la donna che giura, dopo aver fatto sesso al primo appuntamento, che è la prima volta che le capita una cosa del genere e di non essere una ragazza facile: ma chi vuoi prendere in giro? Fingere di aver raggiunto il “momento top” – Per non ingannare il tuo compagno e per non mentire con frasi come “mi hai fatto toccare il cielo con un dito” non bisogna mai fingere un orgasmo. Primo perché non ci guadagni nulla, secondo perché così il tuo partner crederà che il modo con cui ha fatto l’amore è quello che ti piace di più, ripetendo così in futuro: entrerai in un circolo vizioso. Non dire quello che ti piace – Il tuo compagno fa ciò che crede funzioni, probabilmente tenendo conto di esperienze passate e di ciò che adoravano le sue ex. C’è la possibilità, però, che a te non piacciano certe cose, perciò non avere vergogna e digli esattamente dove e come toccarti. Apprezzerà il tuo gesto e godrai di più: ci guadagnano tutti!

Farsi troppi complessi –

Proviamo tutti delle insicurezze, ma il tuo compagno ti trova stupenda ugualmente. Se cercherai di nascondere alcune parti del tuo corpo, per esempio spegnendo le luci, alimenterai la sua curiosità e il tuo partner cercherà in ogni modo di scoprire ciò che stai celando. Più ti piaci e più piacerai!

Imitare un’attrice hard

– Questi stereotipi che ci fanno credere essere fonte di puro erotismo per gli uomini nella maggior parte dei casi si trasformano in atteggiamenti totalmente ridicoli nella vita reale. Non cercare di imitare le attrici porno, lasciati semplicemente andare e il tutto verrà da sé: i tuoi gesti spontanei saranno mille volte più eccitanti.

Fare delle ripicche

– Giochi mentali con frasi come “ti sei dimenticato del nostro anniversario e io con te a letto non ci vengo” fanno pensare che non ti piaccia fare l’amore con lui e che, quando lo fai, è solo un modo per fargli un favore… Perdere l’appetito sessuale a causa di un litigio è un conto, utilizzarlo come ripicca o castigo è un altro.

Avere paura delle “novità”

Ti piace una determinata cosa e sei abituata a una certa routine sessuale. Niente di male, ma hai paura nel cambiare e provare cose nuove e chissà, magari ti stai perdendo un mondo di stupende sensazioni: non puoi giudicare un libro dalla copertina.

Non prendere l’iniziativa

Ti piace aspettare che sia lui a fare il primo passo o un gioco divertente, ma atteggiarsi sempre così è un grave errore. Se hai voglia, prendi l’iniziativa: cos’hai da perdere? Credi che al tuo compagno non piaccia sapere che lo desideri e vuoi fare l’amore con lui?

Credere che a lui vada bene tutto

Noi donne pensiamo che dare piacere a un uomo sia molto semplice: è sufficiente stare lì! Ma questa è una visione superficiale. Cerca di conoscere a fondo il tuo compagno, capire cosa gli piace per poi prendere l’iniziativa e soddisfare i suoi piaceri.

I denti!

– Non vi sopportano quando usate i denti… Anche piccoli morsi in altre parti del corpo non sono apprezzati ma, non esteriorizzando il disappunto, voi continuate a farlo e ciò si trasforma in un grave errore.