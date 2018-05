I clamorosi retroscena del matrimonio di Harry e Meghan

Un “sì” che fa la storia, quello a mezzogiorno del 19 maggio tra sua altezza reale il principe Harry del Galles, sesto nella linea di successione al trono britannico, e l’ultima Cenerentola, Rachel Meghan Markle, ex attrice americana di razza mista. Un “sì” che rompe le tradizioni ma che cerca la sua legittimazione percorrendo i passaggi canonici dei royal wedding, a partire dalla location: la cappella di St. George a Windsor. Quello di Meghan e Harry è il sedicesimo matrimonio reale che qui si celebra da 150 anni a questa parte. Scopriamone tutti i dettagli, aprendo con il caso davvero clamoroso dell’ultim’ora.

La sposa senza padre. Thomas Markle, il padre di Meghan, non è al matrimonio e non può dunque accompagnare la figlia all’altare. Lo ha fatto sapere lui stesso, dichiarando di aver avuto un attacco cardiaco l’8 di maggio. L’annuncio è però stato fatto dopo uno scandalo che lo vede protagonista. È andata così: nelle ultime settimane sono state pubblicate sequenze fotografiche che immortalavano il padre della sposa in una serie di situazioni prodromiche al matrimonio: lui che si informa sulle ultime notizie circa gli sposi in un Internet point, lui che si fa prendere le misure da un sarto per l’abito; lui che arriva a Los Angeles per imbarcarsi su un volo per Londra ma trova il tempo di depositare davanti alla porta di casa della sua ex moglie e madre di Meghan, Doria, un mazzo di fiori in segno di riconciliazione. Non immagini rubate dai paparazzi, ma concordate con l’interessato per oltre 110 mila euro. Gli Windsor sapevano con chi andavano a imparentarsi, ma questo è davvero troppo. Urge soluzione. E la soluzione arriva puntuale: l’attacco di cuore, che, vista la tempistica, non può che essere definito “diplomatico”. E Thomas sta al gioco: «Non voglio imbarazzare la famiglia reale con la mia presenza», ha detto. Mai forfait fu più opportuno.

Ci sarà (quasi) tutta la famiglia. Questa è l’unica defezione dell’ultimo minuto. In chiesa ci saranno 600 invitati. Tra loro, i membri della famiglia al gran completo, compresi gli sgraditi a sua maestà, come la reietta di casa, Sarah Ferguson, e il fratello e le sorelle di Lady Diana. Occhi puntati sugli attesissimi babies. George divide il compito di paggetto con Jasper, di cinque anni, figlio di quel Mark Dyer, ufficiale al servizio dei reali, che per Harry è stato come un secondo padre. Charlotte è invece “addetta ai fiori” assieme alle gemelle di Benita Litt e alla bimba di Jessica Mulroney, amiche e damigelle di Meghan. Di volti noti, una vera e propria sfilza: Victoria

Beckham porta il marito David ma anche le Spice Girls al gran completo. C’è il cast di Su- its, la campionessa di tennis Serena Williams ed Elton John, molto legato allo sposo visto che era amico di sua madre. Accreditati James Blunt, con cui il principe ha condiviso la guerra in Afghanistan, la cantante Joss Stone e la top Cara Delevingne. Porte chiuse invece ai politici: no agli Obama, amici di Harry, al primo ministro britannico Theresa May, a Donald e Melania Trump. In questo caso pare che per la sposa non sia stato un dolore, visto che Meghan nell’ultima campagna presidenziale americana si schierò apertamente dalla parte di Hillary Clinton, come ha riportato il biografo Andrew Morton. Assenti anche la ex di Harry Chelsy Davy, per non urtare la sensibilità della sposa, e le cugine dello sposo Lady Amelia e Marina Windsor, rimaste scioccate. E a proposito di teste coronate: saranno presenti solo i principi reali che hanno un rapporto personale con gli sposi, visto che questo non è un matrimonio di Stato. Come il principe Seeiso, fratello del re del Lesotho, che con Harry ha intrapreso molte attività benefiche.

Il vescovo nero. La cappella è stata addobbata dalla flower designer Philippa Crad- dock con rose bianche, digitali e gardenie, mentre nel bouquet della sposa non manca il mirto, tradizione inaugurata al matrimonio dalla regina Vittoria con il principe Albert nel 1840. A St. George s’è fatto il pieno di officianti: il decano della Cappella, David Conner, celebra la messa, l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby presiede lo scambio dei voti nuziali. E, rivelazione delle ultime ore, il vescovo Michael Bruce Curry, afroamericano e primate della chiesa Episcopale d’America (diramazione della Anglicana), famoso per i suoi sermoni coinvolgenti, è stato incaricato di declamare un discorso sull’amore.

Pranzo al castello. Al termine della cerimonia, Meghan e Harry saliranno sulla Ascot Landau, la carrozza guidando la quale Harry raggiunse Westminster per le nozze di William e Kate, e percorreranno un tragitto a “U” di circa 25 minuti che dalla chiesa li porterà ad attraversare Windsor lungo King’s Road per poi risalire verso l’ingresso principale del castello. Ed ecco dunque la prima tappa del ricevimento, quello offerto dalla nonna dello sposo, Elisabetta II, nella St. George Hall, sala lunga 54 metri del maniero risalente al XI secolo. Al castello vengono ricevuti non solo gli ospiti presenti in chiesa ma anche 2.640 persone comuni, tra cui 1.200 che si sono distinte per particolari meriti umanitari o sociali. Per costoro il contatto con gli sposi non va oltre la stretta di mano o la fugace occhiata nei giardini. E non parteciperanno al banchetto, ma potranno fare un pranzo al sacco preparato a casa. Per gli ammessi al cospetto di sua maestà il lunch sarà in piedi, a base di canapé, verdura di stagione e bowl food (cibo in ciotole). Non si potranno portare regali nel castello: gli sposi hanno comunicato le coordinate bancarie di sette associazioni benefiche cui devolvere denaro.

Party per pochi. Il momento clou si tiene la sera del “sì” a Frogmore House, residenza reale dove gli sposi posarono per le foto del fidanzamento. Stavolta è il principe Carlo a offrire una festa danzante per soli 200 invitati. La playlist della serata sarà aperta da I wanna dance with some- body di Whitney Houston, la canzone più amata dalla coppia.

Giallo: niente luna di miele. Una volta archiviati i festeggiamenti si aprirà la nuova vita degli sposi che è consuetudine inizi con la luna di miele. Ma, secondo fonti di palazzo, Harry e Meghan avrebbero deciso di non partire per il viaggio di nozze, che inizialmente doveva avere come destinazione un esclusivo lodge nel bel mezzo della Namibia. Al posto della vacanza da sogno forse ci sarà un weekend lungo in Irlanda del Nord. Strano, perché la tradizione del viaggio di nozze non era mai stata infranta. Cos’è successo? A rileggere le dichiarazioni delle ore prima del matrimonio, se ne ritrova una di Gina Nelthorpe-Cowne, ex agente cinematografica della sposa: «Meghan vuole diventare madre entro l’anno». Esternazione che non fa null’altro che confermare le intenzioni degli sposi, espresse nell’intervista di fidanzamento lo scorso novembre: «Speriamo di avviare una famiglia nel prossimo futuro». Ebbene, qualcuno, ma con estrema cautela, ha collegato queste frasi con l’annullamento del viaggio di nozze. Dando il via a un giallo in piena regola.

Era destino. Con o senza viaggio di nozze, questo è classico matrimonio da colpo di fulmine: dopo nemmeno 24 mesi dal primo incontro Harry e Meghan sono già marito e moglie. Merito del caso? L’arrivo del principe era stato predetto a Meghan da un sensitivo incontrato nel 2003 a Buenos Aires, durante il suo stage all’ambasciata degli Stati Uniti. «Sposerai un uomo con i capelli rossi e ricci», le venne detto. Meghan prese la premonizione talmente sul serio che quando incontrò il primo marito, Trevor Engelson, nel 2004, si convinse che doveva essere per forza quello giusto. Lo sposò nel 2011, ma divorziò due anni più tardi. E infatti Trevor difettava di uno dei due dettagli previsti dal veggente, il colore dei capelli. Harry li ha entrambi.

Ha già un primato. Meghan ha già battuto tutte le precedenti spose reali sul fronte del primo scandalo, deflagrato poche ore prima del rito religioso. Dal passato amoroso della ex attrice sono fino a ora emersi chef, giocatori di hockey e agenti immobiliari. Mancava giusto la sexy star. Eccola: si chiama Simon Rex Cutright, oggi ha 43 anni, ed è un attore il cui curriculum parla chiaro. All’inizio della sua carriera è stato protagonista di alcune pellicole hot, di cui tralasciamo gli irripetibili titoli, prima di diventare rapper. Oggi si fa chiamare Dirt Nasty che significa Sporco e

Cattivo. Questo Simon sembra lontano anni luce rispetto al genere bravo ragazzo prediletto da Meghan. E invece tra i due successe qualcosa, nel 2004, come Andrew Morton ha riportato nella già citata biografia dedicata alla moglie di Harry. Meghan, all’epoca 22 anni, stava muovendo i suoi primi passi nel mondo delle produzioni televisive e conobbe Cutright sul set di una serie Tv ormai dimenticata, Cuts. Ci fu un appuntamento, o poco più. Che arricchisce però poco elegantemente il carnet di amori della duchessa.

Tra Malibu e la vecchia Inghilterra. Tutto il mondo anglosassone rivendica la coppia più glamour del globo. I siti americani hanno lanciato l’indiscrezione che Harry e Meghan siano a caccia di una maxi magione in California, La cara vecchia Inghilterra rilancia invece con lo York Cottage, residenza che rientra nel comprensorio di Sandringham e che la regina avrebbe deciso di donare agli sposi. Quel che è sicuro è che Harry e Meghan stanno mettendo su casa a Londra. Prima nel Nottingham Cottage di Kensing- ton Palace. Ma appena terminati i lavori si trasferiranno nell’appartamento 1, di 21 stanze, appena liberato dai duchi di Gloucester, già casa della principessa Margaret, proprio accanto alla residenza di William e Kate.