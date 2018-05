I gelati più strani del mondo: Dal maiale al baccalà

Un caseificio del New Jersey, negli States, ha appena lanciato il Taylor Ham Ice Cream al gusto di maiale. Nelle Filippine, il ristorante Davao City propone il gelato alle uova di coccodrillo, mentre a Tokyo, da Basashi, viene servito quello alla carne equina. Idee “bizzarre” (per non dire di peggio) capaci di scatenare la nausea in chi considera questo alimento esclusivamente come un dessert fresco e goloso. Eppure, anche in Italia, la patria del gelato, le “ricette” salate non solo vanno per la maggiore ma raggiungono vette di prelibatezza.

GOURMET CON CAPRINO E CIME DI RAPA

La conferma arriva da Dario Rossi, gelataio che insieme ad alcuni colleghi ha dato vita a un movimento per la valorizzazione del prodotto artigianale. Il suo locale Greed Avidi di Gelato di Frascati (in provincia di Roma) ha ottenuto il massimo dei voti (3 coni) nella nuova guida del Gambero Rosso. «Lavorando nel Lazio e promuovendo sempre il territorio propongo abbinamenti di formaggi erborinati con il Frascati Docg o con il Cannellino Docg, mentre i miei gusti di quest’anno saranno orientati sulle piante aromatiche (che coltivo personalmente)», racconta. «Tra le altre proposte gastronomiche: il gelato al baccalà e chiacchietegli di Priverno (una varietà di broccoletti presidio Slow Food), al caprino e cime di rapa e al sigaro toscano e vino Cesanese del Piglio Docg». L’alcol, non è un ingrediente nuovo, ma solo ora sta conquistando l’Olimpo tra i prodotti più utilizzati. «Occorre però conoscerne bene rischi e potenzialità: ha infatti un potere anticongelante molto alto che rischia di compromettere la struttura e la texture del gelato», avverte Dario Rossi.

DETOX CON CARBONE VEGETALE

In generale, poi, aumentano le richieste per le versioni gluten free, senza lattosio, vegane e per i gusti legati al luogo di produzione. «I “must” da provare sono le numerose varietà di cacao provenienti dalle migliori piantagioni del mondo e la frutta secca territoriale, come la nocciola (di Tuscia, Langhe, Giffoni) e il pistacchio (dalla Sicilia alla Basilicata, fino a Spagna, Grecia e Turchia)», afferma Dario Rossi. Tra gli imperdibili spicca il gelato nero (Black Hawai) dedicato alle spiagge vulcaniche hawaiane, preparato con un mix di acqua di cacao e carbone vegetale naturale dall’effetto detox. Per chi adora il mondo animale, invece, c’è Fior di Panda e Ciocco Panda, nati dalla collaborazione tra l’azienda Fugar e il Wwf e lavorati con materie prime trattate secondo la filosofia di tutela della nota organizzazione.

LIGHT CON I PEPERONI

Nel 2018 continua a essere di tendenza il sorbetto, proposto oltre che nei gusti classici alla frutta anche in quelli più inconsueti di peperone o arachidi. «È la quintessenza del gelato», afferma Geppy Sferra di Strawberry Fields (a Roma). «È un banco di prova per il gelataio e un test per capire la qualità delle materie prime. Esige frutta e verdura freschissime. I nuovi trend? Meritano attenzione l’utilizzo delle fibre (come inulina, fibra di limone, di baobab, di bambù di avena) e delle proteine vegetali (in particolare quelle del riso) in sostituzione di addensanti ed emulsionanti», aggiunge.

DA SCEGLIERE… A PRIMA VISTA

Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Un trionfo di colori e bontà che gli italiani adorano: l’Osservatorio Sigep (la Fiera mondiale del gelato artigianale organizzata a Rimini da Italian Exhi- bition Group) ha già calcolato che tra maggio e settembre si consumeranno fino a due miliardi di coni e coppette. Ma come riconoscere, a prima vista, un prodotto di qualità? «Quando entri in una gelateria, innanzitutto leggi il cartello con la lista degli ingredienti», consiglia il dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. La legge impone che sia esposto e che riporti in grassetto gli allergeni presenti: soia, arachidi, uova, latte. «Diffida di chi propone mille gelati dai colori sgargianti, come una fragola troppo rossa o un pistacchio esageratamente verde: è molto probabile che utilizzi semilavorati industriali di bassa qualità», continua Donegani. «Il sorbetto preparato con la frutta fresca ha tinte tenui e naturali, il limone, in particolare, è bianchissimo. Se tende al giallino significa che non contiene succo puro. Attenzione anche al sapore. Quando è dolce o caramelloso, probabilmente è stata utilizzata pasta di frutta (una specie di marmellata molto ricca di zuccheri). Evita poi i gelati che fuoriescono di 20 cm dalla vaschetta: se fossero preparati con latte e panna si scioglierebbero nel giro di poco tempo. Invece se si mantengono belli compatti nonostante la temperatura della vetrina sia più alta di quella della vaschetta è perché, probabilmente, contengono grassi idrogenati che hanno la caratteristica di resistere bene al caldo», conclude il tecnologo alimentare. Queste dritte non ti sembrano sufficienti? Allora procurati la guida del Gambero Rosso (riquadro qui sotto). È il frutto di un lungo e meticoloso lavoro sul campo, che ha portato a selezionare gli indirizzi dove il gelato viene prodotto a regola d’arte.