Il momento in cui i leoni attaccano un domatore al circo a Lviv, in Ucraina. Due grossi felini lo mettono a terra per sbranarlo, quando poi intervengono altri domatori per liberarlo; ma c’è un secondo attacco e il pubblico va in preda al panico e inizia ad evacuare dalla struttura. L’uomo è stato operato d’urgenza per guarire dalla ferite subite.