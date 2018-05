I medici avevano rassicurato sul fatto che fosse un intervento semplice alla vescica, il paziente muore in sala operatoria

Avrebbe dovuto essere un un’operazione piuttosto semplice, invece un uomo di 61 anni è morto praticamente in sala operatoria. Il paziente avrebbe dovuto operarsi per un tumore alla vescica e come già abbiamo detto, si sarebbe trattato di un intervento piuttosto semplice Eppure dalla sala operatoria l’uomo ne è uscito morto. La vittima È un 61enne di Villastellone nel Torinese, morto dopo essere stata trasferita da Chieri all’Ospedale Molinette di Torino e sul decesso dell’uomo pare sia stata aperta una fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Nella giornata di oggi è stata effettuata l’autopsia e pare che nei prossimi giorni potranno essere effettuati gli esami istologici. Secondo quanto riferito sembra proprio che il paziente alla fine del mese di febbraio sia stato operato di tumore alla vescica presso la Clinica Cellini, ma dopo un intervento di chirurgia il paziente pare abbia accusato dei forti dolori addominali che i medici inizialmente hanno attribuito ad alcune aderenze intestinali. Poi però questi dolori purtroppo sono aumentati nel corso dei giorni e così all’inizio del mese corrente l’uomo si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Moncalieri e visitato dai medici, questi hanno ritenuto opportuno che venisse operato.

Dopo essere stato operato ben due volte presso il reparto di Urologia dell’ospedale di Carmagnola, l’uomo è stato portato in rianimazione a Chieri. Improvvisamente La situazione sarebbe precipitata tanto che il 118 ha deciso di effettuare il trasferimento del paziente alle Molinette dove poi Purtroppo il 61enne è deceduto. Come abbiamo già detto, è stata effettuata l’autopsia sul corpo del paziente deceduto e nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami istologici.

I familiari della vittima pare stiano cercando in tutti i modi di capire che cosa è effettivamente accaduto al 61enne. A parlare proprio nelle scorse ore è stato Alessandro Di Mauro, ovvero il legale che assiste Familiari della vittima. Lo stesso pare che abbia detto: “Attendo i risultati degli accertamenti disposti dalla magistratura”. Bisognerà attendere Dunque le prossime settimane per poter capire che cosa effettivamente è accaduto in quella sala operatoria e perché l’uomo è deceduto, nonostante i medici lo avessero rassicurato sul fatto che si trattava di un intervento piuttosto semplice alla vescica.