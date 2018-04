“I miei figli mi hanno spinta a farlo”. Loredana Lecciso “sputtana” Al Bano e Romina Power. Ospite di Barbara D’Urso crolla e ammette tutto: nel mirino c’è sempre lei

“Mi ha fatto venire l’infarto”, avrebbe detto della madre dei suoi figli più piccoli. Ora è lei, Loredana Lecciso, suo compagna per 18 anni, a replicare ad Al Bano dal salotto di Domenica Live. “Lo sai, Barbara, eravamo d’accordo che sarei tornata per un’esibizione, per uno stralcio del mio spettacolo che ha avuto un grande successo” è l’incipit di Loredana sempre pronta ad autopromuoversi. Ma la D’Urso sa cosa interessa al pubblico: “Al Bano ha detto che vi siete lasciati e non ti vuole più vedere. Bido e Jasmine hanno voluto che tu fossi qui” e l’aspirante showgirl: “Pensavo fosse più semplice, sono un po’ spiazzata dal tutto. Non sono qui per attribuire colpe, sarebbe troppo semplice.

Non ho voglio di attaccare nessuno, è un periodo complicato, sono impegnata su fronti, come dire, molto importanti. Sono concentrata sui miei figli, è scattato in loro un senso di protezione. Mi fa piacere, ma non è ciò che voglio. Proteggerli è dovere mio e di Al Bano. Ci sono momenti in cui tutti noi siamo più fragili e questo è uno di quelli. Dobbiamo affrontare tutto con il massimo della calma e della razionalità”.

La D’Urso incalza l’ospite ed evidenzia che Al Bano ha parlato di rottura definitiva: “Sì ci siamo lasciati, ma le colpe appartengono a entrambi. Non ci sono colpe gravi o almeno io non ne sono a conoscenza. Ne ha fatto cenno Al Bano, se conosce colpe gravi, le renda pubbliche. Ma nel caso non apparterrebbero a me”. La D’Urso accenna a un altro uomo, si è addirittura parlato di un suo legame con Gigi D’Alessio, ma Loredana non risponde e punta dritto verso Romina Power: “Tutti abbiamo accettato la riunione artistica di Romina e Al Bano. Per me era l’evoluzione di una cosa che era stata molto brutta. Tutto andava bene e poi si è oltrepassato il limite lavorativo, non è stato Al Bano, ma l’altra parte. Romina ha superato l’aspetto lavorativo. Lì sono stati lesi i miei sentimenti e la mia realtà”.

La Lecciso non ha apprezzato l’ospitata di Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle e le relative dichiarazioni dell’americana all’interno del programma di Milly Carlucci. “Mi ha dato fastidio. L’esibizione è stata prematura per il resto della famiglia. Non erano lì per cantare bensì per ballare. Si poteva aspettare qualche settimana”, ha spiegato. “Ho le mie colpe e le affronterò. Ma Romina è stata invadente”, ha assicurato Loredana Lecciso. Insomma, anche se non lo dice apertamente lascia ben intendere che dietro la rottura con Al Bano c’è il comportamento di Romina che, partendo dalla liaison lavorativa con l’ex marito, piano piano si è insinuato di nuovo nella sua vita e lui glielo ha lasciato fare. A proposito della foto scattata in ospedale con Al Bano dopo l’infarto ha infine chiarito: “Il selfie è stato fatto prima che Albano posasse per un servizio fotografico per una rivista. Mi dispiace se l’offeso, non sapevo di procurare un così grande dolore”. La Lecciso ha aggiunto: “In quell’occasione io sono stata la moglie a tutti gli effetti. Al Bano ha detto che sono stata io la causa del suo infarto? Ho sentito che ha rettificato, molto probabilmente si è espresso male”.