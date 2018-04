I nuovi pericoli del banking online

E’risaputo che Internet muove miliardi di euro, con milioni di acquirenti online che riempiono giornalmente i cestini virtuali di loro acquisti e un numero crescente di utenti che utilizza il banking online per le loro operazioni. L’Unione Europea ritiene che le transazioni finanziarie via Internet si presentino oltremodo intricate, poco sicure e prive anche di concorrenza e, alla luce di tutto questo, ha già predisposto nuove direttive per sottrarre alle banche una parte del predominio sui conti dei clienti. Ne consegue che, nel corso del 2018 si verificheranno molti cambiamenti. Saranno migliori? Di seguito ne illustriamo i motivi, spiegando come potremo renderci conto delle conseguenze della direttiva “PSD2” (Payment Services Directive 2).

A PRIMA VISTA LA SICUREZZA TENDERÀ AD AUMENTARE

Grazie all’ultimissima versione delle linee guida, la UE punta a raggiungere parecchi obiettivi:

• Maggiore concorrenza:

fino ad oggi i pagamenti via Internet sono stati sempre eseguiti tramite un istituto bancario o una società erogatrice di carte di credito. Anche il servizio PayPal viene considerato ufficialmente una banca, poiché il cliente esegue trasferimenti o pagamenti diretti attraverso il proprio istituto bancario. Prossimamente, nel rapporto tra cliente e banca, potranno intervenire anche giovani Start-Up finanziarie, gestori telefonici o addirittura rivenditori, che avranno la possibilità di effettuare pagamenti autonomamente e di avere accesso ai movimenti del conto. Per eseguire tutto ciò, basterà utilizzare il servizio offerto da apposite app che potranno avere accesso ai movimenti del conto, analizzare entrate e uscite, nonché destinare a risparmio eventuali somme disponibili. I servizi di questo tipo potranno diffondersi più agevolmente, in particolare quelli che consentiranno ai clienti di poter gestire i propri conti attraverso un’app.

• Spese ridotte: numerosi rivenditori online addebitano di solito spese per l’esecuzione dei pagamenti. Spesso possono essere maggiorazioni sostanziose, soprattutto quando si tratta di prenotazioni di viaggi e ticket. La nuova direttiva metterà fine a tutto ciò, vietando spese extra per pagamenti a mezzo carta di credito, bonifici o autorizzazioni di addebito.

• Maggiore sicurezza: da gennaio sono in vigore norme più severe relative a pagamenti e trasferimenti e un secondo livello di sicurezza diventa d’obbligo. Per importi a partire da 30 euro, dovremo inserire almeno due o tre dati obbligatori, ad esempio numero di carta di credito+PIN. Oppure, eseguendo un pagamento PayPal via email, dovremo inserire password e impronta digitale. Questa procedura renderà i pagamenti più complicati, ma più sicuri.

NON TUTTO È ORO QUEL CHE LUCCICA

Tùtto questo sembra straordinario, ma invece crea molte preoccupazioni ai tutori della privacy, poiché anche grandi multinazionali come Amazon, Google e affini beneficerebbero delle nuove regole. Amazon potrebbe cercare di carpire ai clienti i dati di accesso ai conti bancari online, promettendo loro uno sconto extra. In questo modo il gigante dello shopping online verrebbe a conoscenza dei versamenti e pagamenti effettuati dai clienti, sia che abbiano riguardato attività per il tempo libero, prodotti alimentari o prestiti. Amazon potrebbe sottoporre a questi clienti offerte sempre più appropriate e tutto ciò significherebbe un aumento del fatturato. Gli esperti finanziari, però, sono del parere che i consumatori non dovranno temere che le aziende possano avere accesso ai loro dati in modo incontrollato, dato che si dovrà fornire un consenso esplicito per un utilizzo dei propri dati e le aziende avranno la possibilità di usare i dati solo per lo scopo richiesto. Il pericolo è che queste clausole vengano stampate a caratteri piccoli e che i clienti non siano abbastanza informati. Sarà sempre più importante fare attenzione, evitando di fornire involontariamente alle aziende dell’e-Commerce l’accesso ai conti.

PIÙ OPPORTUNITÀ PER I DELINQUENTI?

Grazie alla nuova direttiva, anche i cyber criminali sentono di avere il vento a favore. È bene precisare che in passato le app proprietarie dei rispettivi istituti bancari non si sono rivelate molto sicure. Se altre aziende potranno avere accesso ai conti, aumenteranno le opportunità per sferrare attacchi criminali. L’urgenza attuale, di cercare di essere presenti sul mercato con nuove app di tipo finanziario, per poter avere un accesso diretto ai conti già all’inizio dell’entrata in vigore della direttiva PSD, potrebbe aggravare il problema in qualità di clienti, in futuro dovremo valutare accuratamente a quale servizio consentire l’accesso al nostro conto. Dovremmo quindi evitare di sperimentare con eccessiva tranquillità qualsiasi nuovo servizio allettante, restando scettici ogniqualvolta ci verrà richiesto di inserire i dati bancari.