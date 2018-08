I ragazzi di Torre del Greco morti sotto le macerie del ponte di Genova. Arrivano le dure parole del padre di uno dei quattro giovani

“Non vogliamo cerimonie-farsa. I nostri figli non sono uno strumento per le passerelle pubbliche”. A dirlo è il padre di Giovanni Battiloro, giovane videomaker, uno dei ragazzi di Torre del Greco che hanno perso la vita sotto alle macerie del ponte Morandi crollato a Genova alle 11.36 del 14 agosto scorso. Le famiglie dei quattro giovani Campani hanno detto no ai funerali di Stato “da oggi inizia la nostra battaglia affinché questo non succeda più” e celebreranno le esequie in forma privata. Anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, sostiene la decisione presa dai parenti : “Sono vittime dello Stato, lo stato li ha uccisi. Questa è una strage di Stato”.

Funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco

I funerali si svolgeranno il pomeriggio del 17 agosto nel Comune vesuviano, all’interno della Basilica di Santa Croce, in forma privata. “Mio figlio non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane – ha detto Roberto Battiloro – e farò in modo che ci sia giustizia per lui e per gli altri. Non dobbiamo dimenticare, non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco. È un dolore privato, non servono le passerelle”.

Morti 4 ragazzi di Torre del Greco: stavano andando in vacanza

Matteo Bentornati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono i nomi delle quattro vittime di Torre del Greco che, al momento del crollo, stavano attraversando il ponte per andare a Nizza. La conferma è arrivata dalla madre di uno dei quattro ragazzi che, contattata da Fanpage.it, ha dato la triste conferma che tra le vittime ci sono anche i quattro ragazzi torresi. I giovani, di età tra i 23 ed i 28 anni, viaggiavano a bordo di una Golf. L’ultimo contatto intorno alle ore 11, quando i giovani erano appunto a Genova. Da allora, di loro non si sono più avute notizie ed i loro cellulari risultavano irraggiungibili.