Ibuprofene, può causare l’infertilità maschile nei giovani

Attenzione all’ibuprofene, il quale potrebbe interrompere la produzione di testosterone e dunque provocare l’infertilità maschile. Per chi non lo sapesse l’ibuprofene altro non è che un noto principio attivo antidolorifico che qualora venga assunto in alte dosi, pare possa avere un impatto negativo soprattutto sugli uomini. E’ questo sostanzialmente Quanto emerso da una recente ricerca e studio effettuato proprio sulla infertilità maschile. Questo nuovo studio pare abbia trovato un collegamento tra l’assunzione di alte dosi dell’ibuprofene e l’alto rischio di infertilità. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista proceedings Of The National Academy of Sciences lancia l’allarme secondo cui l’assunzione di Ibuprofene può portare a sviluppare in modo precoce una condizione ormonale che solitamente inizia soltanto una volta giunti alla mezza età.

Ovviamente per arrivare ad affermare questo, i ricercatori hanno effettuato lo studio su un gruppo di giovani atleti che pare assumessero con costanza questo principio attivo. Questo antinfiammatorio Infatti sembra essere molto frequente in chi pratica sport e pare che venga addirittura assunto prima di un evento, per prevenire il dolore. I ricercatori hanno così reclutato ben 31 volontari tutti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e di questi soltanto 14 avevano ricevuto una dose giornaliera di Ibuprofene che molti atleti professionisti e dilettanti assumono ovvero circa 600 mg due volte al giorno, mentre ai restanti volontari circa 17 è stato somministrato un placebo, il tutto per circa 6 settimane.

I risultati sono stati davvero sorprendenti visto che l’ibuprofene pare sarebbe andato ad interagire con la produzione degli organi maschili. Entro 14 giorni dall’assunzione del farmaco, gli ormoni secreti dalla ghiandola pituitaria che stimolano i testicoli a produrre il testosterone sono stati influenzati dall’ibuprofene che continuava a circolare nel sangue. Inoltre nel corso di questo periodo pare sia anche diminuito il rapporto tra testosterone e gli ormoni luteinizzanti ovvero si è appurato che i testicoli non funzionassero in modo corretto. Questo squilibrio ha portato inevitabilmente ad una condizione che è stata associata alla infertilità, depressione e aumento di rischio di eventi cardiovascolari, come ictus e insufficienza cardiaca.

“È noto ormai che esiste un calo della fertilità maschile e che molti farmaci possono interferire con il potenziale riproduttivo maschile”, ha chiarito Andrea Lenzi professore ordinario di Endocrinologia alla Sapienza Università di Roma.“La nostra preoccupazione è per la fertilità degli uomini che usano questi farmaci per lunghi periodi. Sono buoni antidolorifici ma una certa quantità di persone nella società li usa senza pensare a loro come a vere medicine”, è questo quanto dichiarato da David Moeberg Kristensen dell’Università di Copenaghen. Dunque, l’allarme non riguarda in realtà tanto l’utilizzo di queste sostanze, quanto piuttosto il loro abuso che come abbiamo visto potrebbe avere delle conseguenze molto serie.

CHE COSA S’INTENDE PER “INFERTILITÀ MASCHILE”? COME INTERVIENE LO SPECIALISTA?

Grazie alle recenti ricerche sui meccanismi della fecondazione conseguenti all’evoluzione continua della tecnica di procreazione assistita, l’infertilità maschile negli ultimi anni è diventata sempre più un tema attuale, oggetto di studi complessi da parte del mondo scientifico. Cosa significa infertilità maschile? Quando diventa patologia?

Ecco alcune autorevoli definizioni.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’infertilità di una coppia sessualmente attiva è l’incapacità di ottenere una gravidanza nonostante un periodo superiore a un anno di rapporti non protetti.

Secondo la European Society for Eluman Reproduction and Embryology (ESHRE) l’infertilità è definita come l’assenza di gravidanza dopo due anni di regolare esposizione a rapporti potenzialmente fertili.

Si può distinguere tra infertilità maschile primaria, quando l’uomo non ha mai indotto una gravidanza e secondaria, quando l’uomo ha già indotto una gravidanza in una partner (attuale o precedente). In questo secondo caso, normalmente le possibilità di recuperare la fertilità sono maggiori rispetto all’infertilità primaria.

In passato si riteneva che la difficoltà di concepimento dipendesse quasi esclusivamente dalla donna: in verità, ormai è dimostrato che in oltre il 50% dei casi è l’uomo ad avere una ridotta capacità riproduttiva.

Negli ultimi decenni, infatti, la qualità del liquido seminale maschile appare peggiorata e nella nuova classificazione WEIO (World Health Organization) del 2010 sono stati abbassati i limiti di riferimento di molti parametri dello spermiogramma (analisi al microscopio del liquido seminale) per evitare di doverformulare diagnosi d’infertilità in un numero ancora più elevato di giovani. Secondo uno studio epidemiologico condotto negli USA, ogni anno si verifica un decremento della qualità del liquido seminale pari all’1,5%.

Cosa fare, quindi? Prima di tutto è bene rivolgersi al proprio medico di fiducia che si occuperà di indirizzare la coppia allo specialista, per iniziare le indagini di base.

Queste, solitamente, vengono eseguite dopo un anno d’infertilità, partendo dal presupposto che il problema può essere causato da fattori di entrambi i componenti della coppia: per questo la valutazione medica viene eseguita contemporaneamente.

Infertilità maschile: quale iter?

I primi passi: anamnesi ed esame obbiettivo.

Da parte maschile, le indagini cominciano con un’anamnesi generale dell’uomo, cioè la raccolta di dati importanti per il medico specialista, che deve conoscere età, razza, infertilità primaria o secondaria, peso, altezza, frequenza dei rapporti sessuali, etc.

Dovrà anche valutare la storia di famiglia del paziente, ovvero casi d’infertilità, aborti, patologie genetiche, metaboliche, endocrinologiche; l’anamnesi si conclude con la ricerca di eventuali malattie dell’apparato urogenitale (criptorchidismo, traumi testicolari, orchite, epididimiti, prostatiti, varicocele), malattie sessualmente trasmesse e patologie ostruttive, interventi chirurgici pregressi alle vie genitali, uso di chemioterapie e radioterapie per patologie oncologiche, uso di alcune tipologie di farmaci…

Successiva all’anamnesi, il medico effettua un esame obbiettivo dell’apparato urogenitale per poi proseguire con le indagini di laboratorio e, in ultimo, la diagnostica strumentale.

Alcuni tra i fattori di rischio più comuni

Nella tabella che segue sono evidenziati i fattori di rischio più comuni in grado d’influenzare in modo rilevante la fertilità maschile. Alcuni di questi sono apparentemente innocui, come la febbre o le infezioni alle vie urinarie, invece sono responsabili di deficit talvolta difficili da superare.

Epididimite e criptorchidismo Di cosa si tratta?

Entrambi sono importanti fattori in grado di alterare la capacità riproduttiva maschile. L’epididimite definisce un’infiammazione acuta o cronica dell’epididimio, un organo posto dietro al testicolo con il quale condivide l’albuginea, la membrana fibrosa che avvolge il testicolo e contiene anche l’epididimo. Quest’organo concorre alla produzione della parte liquida dello sperma e favorisce la progressione degli spermatozoi verso il suo canale.

Con il termine di “criptorchidismo” s’intende, invece, una mancata discesa del testicolo dalla sua sede addominale alla sede normale scrotale dovuta a cause congenite o acquisite e si caratterizza per l’assenza nello scroto di uno o entrambi i testicoli che risultano ritenuti nella cavità addominale.

Il varicocele

Una patologia comune molto invalidante

Rappresenta la causa principale d’infertilità maschile ed è presente nel 10-18% della popolazione maschile adulta, mentre l’incidenza arriva fino al 25-40% negli uomini che si rivolgono ai centri per l’infertilità. Si tratta di una patologia della gonade in fase d’intenso studio da parte degli specialisti: in parole semplici è la dilatazione varicosa delle vene nello scroto. Nella maggior parte dei casi è presente a sinistra, nel 15-20% bilateralmente, mentre nel 4% dei casi circa è riscontrabile a destra. Insorge solitamente tra i 15 e i 25 anni, quasi mai prima dell’età puberale e altrettanto raramente durante la senilità.

Questo ha portato un team di ricercatori a studiare le potenzialità riproduttive di un gruppo di giovani operati di varicocele sinistro, mettendo poi a confronto i risultati con un gruppo di giovani non operati e un gruppo di sani (gruppi di controllo). I giovani operati hanno mostrato parametri seminali significativamente migliori rispetto al gruppo di controllo non operato, confermando la validità della chirurgia in ottica di prevenzione dell’infertilità maschile. L’intervento in età giovanile potrebbe aiutare a superare in anticipo le molteplici difficoltà di riproduzione che questa patologia comporta e che spesso vengono scoperte solo durante i tentativi di procreazione.

Ambiente, lavoro, sovrappeso: i rischi aumentano

Sono davvero molteplici le cause che possono ostacolare la fertilità maschile: oltre a quelle patologiche vi sono anche i rischi ambientali, lavorativi e quelli connessi agli stili di vita. Sono stati identificati numerosi agenti tossici ambientali con effetto dannoso sulla funzione riproduttiva maschile: riguardano i pesticidi, alcuni metalli come il piombo, il cadmio e il mercurio, alcuni solventi impiegati in vernici, inchiostri per stampa e adesivi, ormoni di natura zootecnica come gli estrogeni. E non solo: la vicinanza a fonti di calore e a radiazioni elettromagnetiche per alcune categorie lavorative può comportare un rischio d’infertilità.