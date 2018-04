Ikea, mamma licenziata chiede risarcimento ma il tribunale gli da torto “Nessuna discriminazione”

Il tribunale di Milano Sezione Lavoro pare abbia respinto il ricorso di una mamma lavoratrice la quale era stata licenziata dall’ Ikea. La protagonista di questa storia è Marica Ricutti, una mamma lavoratrice la quale era stata licenziata da IKEA e più nello specifico dallo stabilimento di Corsico nel Milanese. La stessa aveva ritenuto il provvedimento del tutto discriminatorio ed aveva chiesto non soltanto il reintegro quanto il risarcimento del danno. Il giudice che ha analizzato il ricorso, ha sostenuto che i comportamenti dell’ ex dipendente del negozio Milanese siano stati di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore e quindi consentono l’adozione del provvedimento disciplinare espulsivo. In due parole dunque, il giudice ha respinto il ricorso della donna licenziata nei mesi scorsi dal Ikea a Milano.

La donna ha lavorato presso questo Store per circa 17 anni, lavorando in diversi reparti ma proprio all’ultimo cambio di mansione che richiedeva l’anticipo dell’inizio dei lavori alle ore 7:00, la donna pare si fosse rifiutata dichiarando di non poter arrivare proprio a quell’ora perché essendo una madre separata, doveva portare i figli a scuola e doveva assicurare anche a uno dei due una cura specialistica trattandosi di un bambino purtroppo disabile. Per queste ragioni in seguito al rifiuto della donna, l’azienda aveva deciso di licenziarla e per questo Marica Ricutti aveva definito questa decisione discriminatoria nei suoi riguardi.

Dalla parte della donna si erano schierati anche in maniera piuttosto compatta i sindacati e nello specifico la CGIL aveva definito il licenziamento un vero segnale per tutti da parte della catena svedese e la CISL invece aveva parlato di mortificazione per le donne madri sottolineando quanto fosse difficile ancora oggi nel nostro paese per le donne conciliare il lavoro con la cura della famiglia. A parlare è stato anche l’avvocato di Ikea ovvero Luca Failla, il quale spiega che la decisione confermata dai Testimoni che sono stati ascoltati durante il procedimento, restituisce la verità dei fatti ad una vicenda che in questi mesi è stata interpretata a suo dire in maniera strumentale e di parte diffondendo tra l’opinione pubblica, un’immagine della società che non corrisponde ai valori che esprime nel suo impegno verso i clienti dipendenti e anche fornitori.

Alla luce di quanto sostenuto deciso dai giudici, IKEA sottolinea che il tribunale di Milano ha quindi riconosciuto la gravità dei comportamenti tenuti da Marica ed ha confermato la legittimità della decisione di che ad interrompere il rapporto lavorativo. La società fa sapere che pur avendo fatto il possibile per poter andare incontro alle richieste della lavoratrice, aveva ritenuto non accettabili comportamenti che hanno compromesso poi la relazione di fiducia ad esempio il fatto che la dipendente per sua stessa ammissione si era autodeterminata l’orario di lavoro, senza comunque alcun preavviso o comunicazione di sorta, mettendo così in gravi difficoltà i servizi dell’area che coordinava e il lavoro dei colleghi, creando disagi ai clienti e disservizi piuttosto evidenti e anche non tollerabili.

ROMA Ha vinto il colosso svedese Ikea. Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Silvia Ravazzoni, ha respinto il ricorso di Marica Ricutti, la trentanovenne mamma di due bambini, di cui

uno affetto da invalidità al 100%, licenziata il 21 novembre scorso perché per due volte si era rifiutata di rispettare il turno mattutino delle 7, arrivando sul posto di lavoro alle 9. Marica – ha sentenziato il giudice – ha torto: i suoi comportamenti rispetto ai superiori Ikea sono stati «di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e consentono l’adozione del provvedimento disciplinare espulsivo». Insomma, non è stato un licenziamento discriminatorio. Quindi niente reintegro sul posto di lavoro. Marica resta a casa.

La vicenda aveva indignato la Cgil, molti parlamentari del centrosinistra e anche il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che durante un question time alla Camera aveva auspicato un ripensamento dell’azienda. Il licenziamento in tronco della mamma, tra l’altro divorziata, aveva suscitato anche la solidarietà dei colleghi dell’Ikea di Corsico, alle porte di Milano, dove Marica lavorava da 17 anni, che avevano organizzato un presidio di protesta davanti al centro commerciale e due ore di sciopero. Ma tutto questo clamore non è servito.

Secondo il giudice, dalle testimonianze raccolte in 4 udienze, Ikea non è quel datore di lavoro “insensibile” che è stato raccontato. Su 17 cambi turno chiesti dalla mamma lavoratrice a partire dal giugno 2017 – evidenzia il giudice – ne sono stati accolti 15. E il fatto che la donna da anni usufruisse dei permessi ex Legge 104 per l’assistenza ai genitori e successivamente al figlio disabile, «non ha influito minimamente» sulla sua carriera, visto che era diventata coordinatrice nel reparto Food. Poi però Marica si è «autodeterminata» gli orari «senza preavvertire il responsabile in due giornate». In un caso anche «in mancanza di una esigenza familiare specifica». E – episodio «altrettanto grave» – un giorno Marica «ha deciso di fare la pausa all’ora da lei stabilita, senza preavvertire il responsabile, semplicemente chiudendo la cassa del reparto ristorante, all’ora di punta, senza addurre alcuna plausibile ragione».

La ricostruzione degli eventi fatta dal magistrato è molto diversa, quindi, da quella raccontata alla stampa. «Sono stata messa alla porta perché non ho accettato il turno delle 7 del mattino

Un orario che per me è complicato», aveva detto la mamma lavoratrice. Ikea naturalmente esulta. «La decisione restituisce la verità dei fatti a una vicenda che in questi mesi è stata interpretata in maniera strumentale e di parte, diffondendo tra l’opinione pubblica un’immagine di Ikea che non corrisponde ai valori che esprime nel suo impegno quotidiano verso clienti, dipendenti e fornitori», dice Luca Failla, l’avvocato che ha difeso le ragioni del colosso svedese. La partita comunque non finirà qui: già è pronto il ricorso in opposizione. «È un provvedimento ingiusto e non condivisibile» afferma il sindacato Filcams Cgil che ha fornito tutela legale alla donna.