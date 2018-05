IKEA nega ingresso all’area giochi ad un bambino autistico, il padre denuncia

Sta facendo parecchio discutere la vicenda che vede legato il colosso dell’arredamento IKEA e ad un bambino autistico. Da quanto è emerso sembra che il colosso dell’arredamento abbia negato ad un bambino autistico la possibilità di poter accedere all’area Smaland, perché il bambino avrebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. Per tutte queste ragioni Il padre ha deciso così di sporgere denuncia contro il colosso dell’arredamento, chiedendo il risarcimento dei danni morali. Quest’aria altro non è che un’ area giochi Ikea a Padova, Dove il bambino di 5 anni autistico non ha potuto accedere perché secondo i responsabili avrebbe potuto togliersi i calzini antiscivolo. Il padre così ha deciso di ricorrere alle vie legali chiedendo in sede civile un risarcimento per danni morali. Questa vicenda risale alla scorsa domenica.

Ecco parte del racconto di Andrea Rizzo ovvero il padre del bambino: “Abbiamo fatto la coda insieme ai nostri figli, il grande di otto anni e il piccolo di cinque anni. Quando è arrivato il nostro turno la signorina al controllo ha verificato che i bambini portassero i calzini antiscivolo. Io le ho detto che però c’era la possibilità che il piccolo, autistico, se li togliesse e lei ci ha risposto: “Allora non può entrare”. A quel punto il padre del bambino pare abbia tentato di mostrare la documentazione relativa alla condizione del figlio Ma ciò non è servito sostanzialmente a nulla perché la donna non ha voluto vederla.

A quel punto il padre racconta di avere chiesto di parlare con un superiore, ma anche a quel punto non ci sarebbe stata nessuna risposta e nel momento in cui loro sono andati via la signorina pare abbia strappato addirittura i documenti dicendo che gli avevano fatto perdere soltanto del tempo. Davanti a questa scena i figli della coppia pare si siano messi a piangere e tutto ciò è avvenuto davanti agli occhi di altre famiglie che erano piuttosto allibite davanti al comportamento della signorina.

“Alcune mamme sono andate da mia moglie dicendo che non avevano parole. Abbiamo già tutte le difficoltà del caso per una malattia poco conosciuta, ma se anche per andare al parco giochi bisogna prendere le vie legali….”, ha aggiunto ancora Andrea Rizzo. Non si è fatta attendere però la risposta di Ikea che ha dato le sue motivazioni attraverso una nota nella quale si legge: “Siamo un’azienda da sempre contraria alle discriminazioni, ma anzi aperta a tutte le famiglie. Tutte le aree Ikea dedicate ai bambini, compreso lo Småland, sono soggette a norme per garantire sicurezza dei più piccoli. In particolare, vige la regola di indossare le calze antiscivolo sia per limitare la possibilità di scivolare, tagliarsi e farsi male, sia per tutelare i bambini a livello igienico”.