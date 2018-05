Ikea ritira dal mercato la bicicletta Sladda “Causa incidenti”

Il Colosso internazionale IKEA pare abbia deciso dopo il consiglio di un noto fornitore di componenti di ritirare dal mercato una bicicletta e più nello specifico la Sladda. Stando a quanto riferito, ci sarebbero dei problemi di sicurezza legati alla cinghia di trasmissione che potrebbe rompersi all’improvviso facendo cadere chi sta utilizzando la bicicletta. Per questo motivo è soltanto a scopo precauzionale IKEA ritirato dal mercato tutte le biciclette Sladda ed ha invitato tutti i clienti a non utilizzarle.

Come abbiamo detto, Dunque, il ritiro dal mercato sarebbe stato motivato da alcuni problemi di sicurezza legati parla più alla cinghia di trasmissione che potrebbe rompersi causando la caduta di colui che sta usando la bicicletta. A scopo preventivo il colosso ha anche fatto sapere a tutte le persone che hanno acquistato questa bicicletta di non utilizzarla e il comunicato è stato diffuso soltanto giovedì 24 maggio quando IKEA ha ricevuto ben 11 segnalazioni relative ad incidenti proprio di questo tipo, dove delle persone coinvolte hanno riportato delle ferite fortunatamente lievi.

La bicicletta in questione è anche piuttosto nota ed è una tra le più vendute e pare che abbia vinto anche il Red Dot design award ed è stata venduta in circa 26 mercati e del mese di agosto 2016, che corrisponde alla data di inizio delle vendite. “Siamo orgogliosi del design di Sladda e del nostro obiettivo di creare una soluzione sostenibile per spostarsi in città. Sappiamo che molti clienti vorrebbero continuare a usare la bicicletta Sladda, ma per Ikea la sicurezza è la massima priorità”.

E’ questo Quanto hanno fatto sapere dall’azienda. Come già abbiamo più volte detto, l’azienda ha comunque voluto precisare i clienti di non utilizzarla e di riportarla anche presso qualsiasi punto vendita Ikea per ottenere il rimborso che verrà applicato anche agli accessori che sono stati progettati appositamente per questo prodotto. Per tutte le informazioni è possibile contattare comunque il servizio clienti IKEA chiamando il numero verde 800 924646, dalle 9 alle 20, da lunedì a sabato. Si tratta sicuramente di una perdita non indifferente per il colosso, ma questa misura è stata ritenuta indispensabile perché per l’azienda la sicurezza rappresenta la massima priorità.