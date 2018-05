Il bellissimo racconto di Meghan

Meravigliosa, un sorriso smagliante, due occhi sinceri che già hanno colpito il cuore dei più accaniti seguaci della corona inglese. Lei è ammagliante, sincera e tremendamente sexy. In realtà qualcosa era già uscito sul conto di Meghan e del suo ingresso a palazzo, che non sarebbe entrata “sola” come fece Kate a suo tempo

Inizia tutto a un evento in Canada, Meghan era lì per un premio come attrice televisiva, un’associazione del posto che recupera bisognosi aveva allestito un piccolo”orfanotrofio” con la speranza di sistemare qualche anima bisognosa.

Tra quei piccini c’era Guy, un cagnolino arrivato dal Kentucky dove era in lista per la soppressione, quel giorno Meghan incrociò lo sguardo di quel piccino e da quell’evento tornò a casa con un bel regalo. Guy venne accettato meravigliosamente da Bogart, l’altro meticcio un po avanti con gli anni che condivide la casa con la bella attrice. Le cose cambiano, Meghan s’innamora, questa volta non di un cucciolo ma del Principe Harry, le cose vanno avanti velocemente e i due convolano a nozze. Meghan non rinuncia ai suoi due amori pelosi, Bogart è tanto anziano e non può viaggiare fino al castello, così rimane con una coppia di amici che hanno sempre frequentato. Guy, e nessuno si è opposto, ha cambiato vita completamente, lei non ha rinunciato a lui, lo ha preparato a dovere ed è andato con lei a Buckingham Palace.

Il cagnolino ha fatto amicizia subito con i cani della regina Elisabetta, la sovrana stessa si è innamorata del piccoletto e si è offerta di badare a lui quando gli sposini saranno in viaggio di nozze. Ma Meghan non dimentica il suo primo amore, Bogart ha condiviso i momenti più difficili, tra di loro c’è un grande amore, qualcosa di tanto unico, motivo per il quale Meghan e Harry si divideranno tra Inghilterra e Stati Uniti. E’ si, Guy è il primo Royal Baby di Meghan e Harry…

Eccolo Guy il nuovo principino della Royal Family

Tante coccole con Bogart

la sua mamma, insieme, un grande amore

bisogna riconoscere che Meghan ha avuto un gran rispetto dei suoi due cani, molte persone li lasciano per motivi stupidi e banali, lei non ha mai pensato di abbandonarli o cederli e se Bogart è rimasto con la sua amica è solo perché erano già abituati a stare insieme.

Una principessa che ama gli animali come figli a noi ci piace!

Chissà Guy se ha guardato la cerimonia?