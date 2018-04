“Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”: a due mesi da quelle dichiarazioni così forti, Claudio Baglioni ha preso provvedimenti contro Antonio Ricci.

Le dichiarazioni su Claudio Baglioni che Antonio Ricci aveva rilasciato al Corriere della Sera a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo erano state molto pesanti.

“Se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese”, aveva detto del cantante direttore artistico della kermesse canora il ‘papà’ di Striscia la notizia, rincarando la dose con frasi forti come “di fondo non penso sia uno disonesto. Del resto non è capace: il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”.

Ora, a distanza di due mesi da quelle dichiarazioni, il cantautore romano destinatario di quelle parole avrebbe denunciato per diffamazione il regista televisivo.

Come riporta il Fatto Quotidiano, la procura di Roma ha aperto un fascicolo in seguito alla denuncia per diffamazione fatta partire da Baglioni e adesso toccherà alla supervisione del pubblico ministero Rosalia Affinito fare chiarezza su una vicenda che da prettamente mediatica è diventata giudiziaria.

Ricci VS Baglioni, l’imbarazzo di Michelle Hunziker

Rilasciate alla vigilia del Festival di Sanremo 2018, le dichiarazioni rivolte da Antonio Ricci a Claudio Baglioni fecero molto discutere i fan dei rispettivi ‘contendenti’ che in rete alimentarono un acceso dibattito i quei giorni.

Imbarazzata ma comunque intenzionata a non lasciarsi coinvolgere nella questione Michelle Hunziker, conduttrice del Festival targato Baglioni ma anche di Striscia, che, interpellata sulla questione, preferì non commentare. “Io rispondo a tutto, dico tutto e non mi tengo niente. Su questo argomento però preferisco non rispondere” disse la primadonna del Festival in conferenza stampa: “Stimo tutti e due moltissimo e non voglio entrare nel merito di questo tema”.