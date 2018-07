Il caldo peggiora le malattie: attenzione a cuore, reni e mente. I consigli dell’Oms

Il caldo può scatenare il colpo di calore e può anche peggiorare le condizioni esistenti come le malattie respiratorie, cardiovascolari renali o mentali. Sostanzialmente è questo l’allarme che arriva dall’Oms, ovvero l’organizzazione Mondiale della sanità che sottolinea come l’Europa stia vivendo un’ estate molto calda e che si prevede che continui anche per le prossime settimane. Con questo appello l’Oms ha voluto mettere in guardia soprattutto dalle giornate particolarmente torride che ci attendono ancora per i prossimi mesi. L’organizzazione Mondiale della sanità Dunque afferma come i professionisti medici e le autorità sanitarie pubbliche devono essere preparati ad affrontare le ondate di calore estive ed anche le possibili conseguenze circa la salute dell’ esposizione al calore.

Effettivamente ogni anno le temperature molto alte vanno di influire sulla salute di tante persone soprattutto neonati e anziani oppure coloro che lavorano all’aperto, ma anche dei malati cronici. Proprio per questi motivi, l’organizzazione Mondiale della sanità Lancia alcuni consigli su come affrontare questo caldo e per evitare che determinate malattie e fastidi possano peggiorare durante la stagione estiva.

Sostanzialmente sarebbe bene Cercare di mantenere la calma e sangue freddo perché l’ansia è l’agitazione non possono far altro che far aumentare le vampate di calore. Il secondo consiglio è quello di cercare di mantenere la casa fresca, cercando di aprire le finestre di notte per poter rinfrescare L’appartamento che durante il giorno è invaso dal sole e dal calore. Durante il giorno sarebbe il caso di tenere le persiane chiuse o le serrande abbassate, in modo da non far penetrare i raggi del sole.

Sarebbe anche il caso di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, come ad esempio uscire a fare la spesa oppure fare pulizie al balcone o andare a trovare qualcuno. È preferibile trascorrere circa 2-3 ore in un luogo fresco come un edificio pubblico che abbia dell’aria condizionata. Importante anche l’abbigliamento e l’alimentazione. Nello specifico bisogna utilizzare indumenti larghi e leggeri, evitare l’alcol e la caffeina e fare durante il giorno delle doccia e dei bagni freschi.

È importante anche mantenere il proprio corpo idratato e quindi bere tanta acqua e cercare di trasferirsi in posti più freddi, Soprattutto se si è in preda a capogiri e ansia, sete intensa, mal di testa o debolezza. Invece per gli spasmi muscolari è bene bere delle soluzioni che possono regalare il proprio corpo oppure assumere degli integratori a base di sali minerali e magnesio. “Mentre ti prendi cura di te, pianifica di controllare familiari, amici e vicini che trascorrono molto del loro tempo da soli. Se qualcuno che conosci è a rischio, aiutalo a ricevere consigli e supporto“, conclude l’Oms.