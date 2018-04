Il cane paralizzato viene lasciato a morire, ma lui si prende la sua rivincita con una trasformazione meravigliosa

Il cane Khan è stato trovato accucciato in un campo con chiari segni di abuso ed era stato vigliaccamente abbandonato là a morire. Era paralizzato a metà e non riusciva a stare in piedi sulle sue zampe, ma nonostante questo dimenava la coda quando qualcuno è andato a soccorrerlo.

È stato condotto da un veterinario a Valencia, in Spagna, dove è stato esaminato da un medico. Poiché era paralizzato, non poteva esprimere i suoi sentimenti in altro modo se non dimenando la coda.

Dopo diverse settimane di trattamento e di riabilitazione, Khan ha iniziato finalmente a fare i primi passi e la sua determinazione è stata enormemente di aiuto. Presto Khan ha iniziato a correre e i soccorritori non si sarebbero mai aspettati una simile ripresa, visto lo stato in cui lo avevano trovato.

Khan, che ha dimostrato fin da subito la sua gratitudine dimenando la coda quando è stato salvato, si è ripreso la migliore vendetta possibile – è sopravvissuto e ora può vivere una vita amorevole e felice con una nuova famiglia che lo ama per quello è.

Guardate la storia di Khan nel video qui sotto e condividetela con i vostri amici anche se vi ha scaldato il cuore l’incredibile trasformazione del cane.