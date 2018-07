Il cane sta male in vacanza, milionario russo lo manda a Mosca con jet privato

Una storia incredibile che ancora una volta dimostra quanto l’amore di un uomo nei confronti del suo cane possa essere grande. La storia in questione è quella di un cane, che durante la vacanza con il proprio padrone in Sardegna, avrebbe iniziato a stare male. A quel punto sarebbe stato mandato dal suo padrone nel proprio paese, cioè Mosca. con un jet privato affinché potesse essere seguito dal suo medico e potesse riposare nella sua casa.

Il suo padroncino è un Milionario Russo. Come abbiamo già detto, sembra che il cane improvvisamente abbia iniziato a stare male durante la vacanza e così il magnate russo, avrebbe noleggiato un jet privato per farlo visitare al più presto dal veterinario di fiducia. L’uomo si trovava in vacanza a Santa Margherita di Pula a Cagliari con il suo amico a quattro zampe.

Durante la vacanza l’animale avrebbe iniziato a stare male così il Milionario, preoccupato per il suo cagnolino ha deciso di prendere in affitto un jet privato per farlo arrivare il prima possibile a destinazione e farlo visitare dal proprio veterinario che solitamente lo ha in cura.

Una decisione molto insolita che in poco tempo ha fatto il giro di tutto il paese e che in tanti hanno anche criticato. Forse a far stare male l’animale, sarebbe stato il cambio del clima e dell’alimentazione dopo aver subito un viaggio che possibilmente lo ha stressato. Però l’imprenditore non ha sottovalutato la situazione infatti non volendo rinunciare alla vacanza, ha fatto in modo che qualcuno si prendesse in cura del proprio animale e lo scortasse fino dal veterinario con il volo in primissima classe. Il medico ha confermato la diagnosi di stress Il cane poi è stato imbarcato sull’aereo ed è tornato in Sardegna per trascorrere il resto delle vacanze con tutta la famiglia.