Il chihuahua non vedente ricupera la vista grazie ai vedici di Vet Ranch

In ogni città del mondo ci sono animali che vengono trascurati e abbandonati per strada – ammalati e sull’orlo della morte … e questa è una verità straziante. Ma il peggio è che molti di loro, non solo vengono abbandonati… ma vengono anche maltrattati da umani senza scrupoli. Ecco perché, ognuno di noi deve fare la sua parte e cercare di aiutare queste creature indifese.

Ma per tutti gli animali abbandonati ci sono posti come Vet Ranch – una clinica veterinaria senza scopo di lucro – che forniscono servizi che aiutano gli animali. Portando attenzione medica, cura e amore qualcosa di veramente sorprendente può essere realizzato: salvare migliaia di vite di animali. Quando i soccorritori hanno scoperto il dolce chihuahua protagonista di questo video, stava girovagando per la strada, con gli occhi completamente incollati, probabilmente da sostanze chimiche o muco… i medici non sono riusciti a capirlo bene, all’inizio.

Era evidente che il piccolo soffriva da molto tempo. Immaginate il suo dolore, la paura, lo smarrimento. In America i cagnolini come lui non sempre possono sperare in un lieto fine perché nei high kill shelter quelli che vengono soppressi per primi sono proprio gli animali giudicati “difficilmente adottabili”. Ma, fortunatamente, per lui non è stato così. I medici di Vet Ranch hanno saputo di lui e hanno deciso di intervenire. Il cucciolo era essenzialmente cieco. Ma dopo un piccolo intervento sono riusciti ad aprirgli gli occhi… Poi l’hanno curato e, alla fine, il cucciolo è tornato a vedere.

Grazie a queste persone meravigliose il piccolo ha persino trovato una famiglia che lo prendesse dopo che era guarito! Ecco perché, non ci stuferemo mai di ripeterlo: niente è perso… tutto può, in qualche modo essere risolto. Bisogna solo tentare e non darsi per vinto. E i cani, spesso, dimostrano di avere una forza straordinaria.