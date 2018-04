Il degrado delle baby squillo: ma tu dov’eri, mamma, mentre mi prostituivo?

Ouand’ero ragazzina pensavo che i lavori più spaventosi fossero questi: astronauta, minatore o guidatore di sottomarini, e prostituta. Astronauta perché ho paura di volare anche da Milano a Roma, non voglio nemmeno immaginare cosa sia librarsi fra le stelle e guardare fuori dall’oblò e vedere sotto la Terra; minatore mi terrorizza quanto guidatore di sottomarini perché soffro di claustrofobia, e pensare di stare sottoterra o sott’acqua, dovunque non si possa aprire la finestra e respirare aria fresca, è un’idea che mi fa girare la testa. Prostituta, il quarto mestiere, era però quello che più mi annichiliva: che orrore, che schifo, che paura. Che tristezza, che violenza, che pena buttarsi via a pagamento, immaginare che il corpo, e il cervello anche, abbiano un prezzo, possano essere barattati in cambio di denaro.

La penso allo stesso modo anche adesso. La settimana scorsa il Papa ha tuonato che chi frequenta le prostitute è un criminale, commette reato prima ancora che peccato perché è un torturatore, con il suo comportamento fuori senno partecipa alla tratta delle schiave di oggi, che tante sono quasi ancora bambine e vengono dall’Africa e dall’Est e prendono botte da orbi per stare sui marciapiedi. Che piaga, che grande vergogna, io dico anche che disumanità. Dunque certo che sono d’accordo con il Papa.

Se non fosse che ho appena seguito il nuovo caso di baby squillo scoperto a Torino e qui di povere schiave non ce n’è. Ci sono uomini disgustosi e torturatori di natura, questo sì, ma le ragazze hanno caratteristiche e atteggiamenti che non c’entrano nulla con le poveracce trafugate all’estero e costrette per strada. Dico una cosa orrenda, e ancor più orrenda perché è vera: le baby prostitute di quest’indagine sono anzi colpevoli, e conniventi e ben consce delle bassezze cui si prestano. A 16, 17 anni scelgono i soldi a una vita di decoro, quella vita cui tutte, da minorenni almeno, io mi illudo dovrebbero invece aspirare, un futuro bello di lavoro e amore e magari anche bambini, senza scorciatoie così grevi. Ecco, vorrei tanto sapere cosa dice il Papa anche su questa realtà, che in Italia ormai è così diffusa, dicono le forze dell’ordine, da non fare quasi più notizia. Successe ai Parioli, quartiere della Roma “bene” qualche tempo fa, e ci finì dentro anche qualche nome altisonante. Le baby squillo venivano contattate al cellulare, davano appuntamento in scantinati e ambientini simili, guadagnavano non poco. Per piccole cose in macchina si accontentavano di una ricarica del cellulare, per video hard di una borsetta. Un degrado culturale e morale da fare rizzare i capelli.

E a Torino ci risiamo. Questa volta la scena sono locali di lap dance, night di mezza tacca, anche luoghi per scambisti: le minorenni formalmente sono ragazze immagine, in verità si prostituiscono. 100 euro per fare sesso dentro il locale stesso, 250 euro per farsi solo guardare in intimità con un’altra persona, 600 euro per un pomeriggio intero. Già, perché la Procura di Torino ha scoperto che il giro sporco tracimava dai locali e arrivava sugli yacht di certi facoltosi imprenditori, anche un conoscente della famiglia Agnelli è sotto accusa: e lì l’affare si ingrossava, fino a 3 mila euro cash per un weekend, le ragazze si passavano parola e ci andavano in coppia, un po’ perché avevano paura di salire su quei barconi che poi non sai mai se ne scenderai, e soprattutto tutta intera.

Per fortuna ho un figlio maschio. Perché se avessi una femmina di quell’età adesso mi starei mangiando il cuore. Ti avrò spiegato bene e a sufficienza, figlia mia, che la tua dignità vale più di qualsiasi lusinga? Ti avrò detto abbastanza che dalla vita avrai tanto di più di uno schifoso che ti paga, avrai un amore, una casa, un futuro profumato di fiori? Avrai capito del tutto che non sei e non sarai in vendita, che nessuno potrà comprarti mai, che non hai prezzo? Soprattutto, sarò stata d’esempio perché tu imparassi che delle borsette chi se ne infischia, e degli abiti firmati tanto quanto. Studia tesoro che ti manterrai da sola, che quello che avrai te lo sarai guadagnato e a nessuno dovrai chinare la testa.

Resto sgomenta davanti a tanto degrado, perché sento che il ruolo delle famiglie, e delle madri in particolare, spesso non ha più significato: saranno loro mute, saranno le figlie sorde non so dire. Certo tutte e due sono lontanissime, la figlia perduta in sogni che in verità sono polvere, la madre chissà dove, con chi, con nel cervello cosa. Servono le indagini, ma serve anche un’autoanalisi della propria coscienza: che fine fanno certe figlie è colpa anche nostra.