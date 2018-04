Il dramma di Nina Moric: genitore annullato

L’urlo disperato di una madre a volte passa da un post su Instagram. Un grande cuore rosso con una dichiarazione d’amore ripetuta tante volte. E un messaggio: “Io non dimenticherò mai, ho combattuto, ma lui non mi vuole più”. Lui è Carlos Maria Corona e lei, la mamma in questione, è Nina Moric. Un messaggio struggente e arrabbiato allo stesso tempo, che poco dopo essere stato pubblicato scompare dal Web. Quello che non scompare è il dolore di Nina. Che da tre anni ormai può vedere il figlio, oggi adolescente, solo un’ora e mezza a settimana. «Si ucciderebbe per il suo bambino. Lo ama in modo folle e totale e combatterà sempre per riaverlo con sé. Ma a volte la disperazione prevale», racconta a Gente il suo legale, Solange Marchignoli. Che spiega lo sfogo di Nina come esito di una battaglia legale lunghissima per un figlio conteso tra due famiglie, quella della mamma – splendida modella di origini croate – e quella del papà, Fabrizio Corona, appena tornato in libertà dopo il carcere e i molti guai con la giustizia. In mezzo, c’è Carlos Maria, affidato da tre anni alla nonna paterna Gabriella.

«L’affidamento», dice la legale di Nina, «è stato decretato in via definitiva. Abbiamo preparato il ricorso in appello, ma i tempi della giustizia non sono rapidi. Nel frattempo, il ragazzo vede la madre una volta alla settimana, un’ora e mezza, sempre in compagnia di un educatore». Una situazione difficile per entrambi. Soprattutto per Carlos, sostiene l’avvocato Marchignoli: «Il ragazzo è in un momento delicato. Si è chiuso in un mondo a parte, si protegge dal provare emozioni perché l’ultima che ha vissuto è stato il dolore di essere separato dalla madre. Una perizia del tribunale definisce questo malessere, abbiamo chiesto un approfondimento, ma ci è stato negato».

Del disagio del ragazzo aveva accennato qualche mese fa a Gente anche il padre, tramite il suo legale Ivano Chiesa. «Carlos non è più stato lo stesso», ci aveva detto l’avvocato, «ha vissuto in diretta l’arresto del papà e questo l’ha segnato nel profondo. Ma è affidato alla signora Gabriella e tutti conoscono il valore della sua persona». Oggi che Fabrizio è tornato in libertà per curarsi da una dipendenza dalla cocaina, ha ripreso anche a vedere il suo ragazzo. «Padre e figlio stanno insieme non appena possono, l’ultima volta che li ho visti giocavano ai videogiochi», riporta l’avvocato Chiesa. «Carlos adesso, oltre a essere un ragazzo bello come il sole, è sereno, contento di stare con suo papà ogni domenica e di poter cenare insieme con lui o anche con nonna Gabriella, come accade in tutte le famiglie normali. Tra loro c’è un rapporto molto fisico, di un’affettuosità straripante, Fabrizio “se lo mangia” di baci e di attenzioni». E per quanto riguarda la situazione con la madre? «Umanamente il suo dolore è comprensibile, nessuno può metterlo in dubbio. Ma occorre anche capire la gravità di un provvedimento definitivo che certo non è stato preso dal tribunale dei minori a cuor leggero e sul quale la famiglia Corona non ha notizia di alcuna modifica».

Due barricate opposte, due fronti che si combattono da anni. E in mezzo sempre lui, Carlos Maria, 16 anni a ottobre. Perché è difficile, come in molte, moltissime vicende di divorzi tormentati, stabilire torti e ragioni. E qui c’è l’aggravante, se di aggravante si può parlare, della celebrità dei contendenti. E della delicatezza dell’oggetto del contendere, cioè di un ragazzino cresciuto,

suo malgrado, sotto i riflettori. Frutto di un matrimonio d’amore e di passione – quello tra l’allora top model protagonista dei video di Ricky Martin e il titolare di un’agenzia fotografica d’assalto, nell’epoca fulgida di Lele Mora – durato dal 2001 al 2007, naufragato tra litigi pubblici e carte bollate trascinate per anni sui giornali e nelle aule di tribunale fino al divorzio ufficiale, nell’aprile 2014.

Esattamente un anno dopo, per Nina arriva la notte più dura, finita in ambulanza all’ospedale Policlinico di Milano. «È stato solo un incidente domestico: ho avuto un abbassamento di pressione e sono caduta sbattendo ovunque», disse lei smentendo con forza l’ipotesi di essersi voluta fare del male, tanto più alla presenza di Carlos. Eppure – acquisite le carte del ricovero e la registrazione della drammatica telefonata al 118 in cui sua madre Vranka chiede aiuto perché la figlia avrebbe tentato di tagliarsi le vene – il tribunale dei minori decide in modo diverso. E, fin dal giorno successivo, il ragazzino viene affidato alla nonna paterna Gabriella. «Un provvedimento temporaneo perché Nina possa riprendere in mano la sua vita, nessuno mette in dubbio le sue capacità di mamma e non è avvenuto alcun atto di autolesionismo», aveva ribadito a Gente il suo legale di allora, Daniela Missaglia. Ma, a tre anni di distanza, quel provvedimento urgente di carattere momentaneo a tutela del bambino è diventato permanente.

Oggi la sorte di Carlos è tutta nelle mani di Gabriella Corona. Pur lasciando la podestà genitoriale sia a Fabrizio sia a Nina, infatti, il tribunale per i minori di Milano ha reso la nonna responsabile in via esclusiva anche per tutto ciò che riguarda la salute e la vita scolastica di questo nipote amatissimo. Un’ulteriore spina nel cuore di sua madre. «Nina», sostiene l’avvocato Marchignoli, «non può conoscere i voti del figlio, né parlare con i professori. Se lui non sta bene, lei non può stargli accanto. È una ferita continua. Nina vive per quell’ora e poco più di colloquio, lo aspetta come fosse ogni volta la vigilia di Natale».

E quando “Natale” arriva è molto spesso un dramma, una delusione. «Il rapporto madre e figlio si realizza in un ambiente che di naturale non ha nulla e sempre in presenza di altri», prosegue la legale. «Nina non può educare Carlos, non può svolgere davvero il suo ruolo di madre perché tutto è artificiale, falsato dalla situazione. Per esempio, a volte, come tutte le mamme di adolescenti, vorrebbe anche poterlo sgridare. Ma, vista la delicatezza della situazione, non può. E questo nonostante i servizi sociali abbiano messo nero su bianco che sia stata anche in passato un’ottima madre, capace di trasmettere educazione e valori». Da parte del figlio però ci sarebbe ormai una certa difficoltà nei rapporti con Nina. «Se a questo aggiunge che Carlos cresce in un ambiente che non ha nessuna stima della madre…», riflette la legale. Dal canto suo nonna Gabriella non rilascia interviste. Tace, protegge il ragazzo e riaccoglie ancora una volta suo padre Fabrizio, che – in pieno stile Corona – ha annunciato tra l’altro nuove nozze con la giovane fidanzata Silvia Provvedi, matrimonio però quasi subito smentito. «Le tensioni tra nonna e mamma», sostiene l’avvocato Marchignoli, «sono il vero nodo anche per i servizi sociali che ora le obbligheranno a un percorso di mediazione. Lo devono a Carlos, è per il suo bene».