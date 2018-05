Il figlio 19enne muore in un incidente, il padre accompagna la fidanzata al ballo

Sta facendo il giro del mondo la storia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista un padre, il quale ha voluto fare un’ultima cosa per il figlio che purtroppo è deceduto in circostanze piuttosto tragiche. Da tempo il giovane diciannovenne stava aspettando un appuntamento con una ragazza che sarebbe diventato per lui uno dei giorni più belli della sua vita, ovvero il ballo del liceo con la sua amata fidanzata, un evento che i liceali statunitensi attendono davvero con ansia. Quando già era tutto pronto Purtroppo però qualcosa gli ha impedito di poter realizzare questo suo sogno, perché un mese prima del grande evento il ragazzino di soli 19 anni è morto in un terribile incidente stradale che sarebbe avvenuto davvero a pochi chilometri da casa, mentre stava tornando dall’università per fare proprio una sorpresa alla sua fidanzata.

Il ragazzino si chiamava Carter Brown e purtroppo ha trovato la morte a soli 19 anni, proprio vicino casa mentre stava andando a fare una sorpresa alla sua amata Kaylee Suders. Si è trattato di una tragedia che ha inevitabilmente ha sconvolto l’intera famiglia e la giovane che pensava di non voler più partecipare al ballo. Tuttavia la famiglia del ragazzo pare abbia preso una decisione, ovvero per onorare la memoria del figlio hanno deciso che la fidanzata dovesse comunque partecipare al ballo accompagnata proprio dal padre di Carter.

Dopo il ballo la ragazza è stata intervistata ed ha espresso quelle che sono state le sue sensazioni Ringraziando il padre di Carter Comunque per averla accompagnata. “La serata non è stata come io l’avevo immaginata, la morte di Carter è una tragedia, ma è bello che suo padre abbia voluto accompagnarmi al ballo”, con queste parole La ragazza ha spiegato ai giornali e come ha vissuto quella appuntamento che avrebbe tanto desiderato condividere con il suo fidanzato.

“Ero molto sorpresa quando me l’ha chiesto ed è stato molto commuovente. Ho detto subito sì”. “Mio figlio era molto dolce, gentile, Kaylee è come lui e fa parte della nostra famiglia. Ho pensato che mio figlio avrebbe voluto che lei ci andasse e allora ho deciso di chiederle se potevo accompagnarla io“, ha raccontato invece il papà. “La vita è piena di insidie che non possiamo controllare. Bisogna avere la forza e il coraggio di andare avanti. Abbiamo perso due dei nostri bambini. Bisogna imparare a continuare a vivere per prendersi cura di chi rimane”, ha concluso l’uomo.