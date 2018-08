Il figlio di Bin Laden sposa la figlia dell’uomo degli attentati dell’11 settembre

Hamza bin Laden, il figlio del miliardario terrorista Osama, pare abbia sposato la figlia di Mohammed Atta, l’uomo che pare abbia coordinato gli attentati dell’11 settembre. La notizia è stata data dai due fratellastri del giovane che si trovano adesso in Arabia Saudita. E’ stato definito il matrimonio del terrore quello tra il figlio dello sceicco Osama e la figlia di Mohammed Atta, l’uomo che come abbiamo detto coordinò gli attentati dell’11 settembre. Le nozze sono state annunciate ai fratelli di Bin Laden in un’ intervista esclusiva. Hamza a dire dai fratellastri, avrebbe assunto un ruolo di leader all’interno dell’organizzazione terroristica del padre Al Qaida ed in più occasioni avrebbe mostrato l’intenzione di vendicare il padre ucciso dei militari americani sette anni fa.

Da quanto è emersom sembra che al-qaeda in più occasioni avesse mostrato l’intenzione di voler vendicare il padre ucciso dai militari americani ben 7 anni fa e negli ultimi due anni anche i servizi segreti occidentali pare si siano interessati a lui intensificando nella ricerca dopo avere scoperto che era diventata ormai una figura molto importante e chiave per gli appartenenti ed i sostenitori di Al Qaeda.

Nelle lettere che sono state rinvenute Nel covo in Pakistan, sembra anche emergere come Osama avesse affidato proprio ad hamza Il Testimone, per poter vendicare la morte dell’altro figlio Saad, il quale era stato ucciso da un drone in Afghanistan nel 2009. Dei Tre fratelli Pare fosse rimasto soltanto lui, visto che anche il terzo viene ucciso nel Raid americano ad abbottabad. In seguito alla morte del principe del terrore ovvero di Osama Bin Laden sembra che anche le altre mogli e figli rimasti in vita siano ritornati in Arabia Saudita, dove avrebbero ricevuto la protezione dell’ex principe ereditario.

A parlare in questi giorni è stato proprio Ahmad al-Attas, il quale ha riferito: “Abbiamo sentito che ha sposato la figlia Mohammed Atta”. Poi lo stesso ha aggiunto: “Non siamo certi di dove sia, ma crediamo possa essere in Afghanistan”. Avrebbe parlato anche Hassan Al Attas il quale dice: “Quando pensavo che tutto fosse finito, la cosa dopo è stato sentire Hamza che diceva ‘voglio vendicare mio padre’. “Non voglio passarci di nuovo. Se Hamza mi fosse ora davanti, gli direi: ‘pensa due volte a quello che fai, non ripercorrere i passi di tuo padre”.