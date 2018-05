Il figlio nasce con una voglia sul viso. Sorprendente il gesto d’amore della madre

L’amore di una madre e di un padre può davvero fare davvero tanto e arrivare fin dove nulla è immaginabile. La storia che stiamo per raccontarvi ha come protagonista un bambino ed una madre, accomunati oggi da un segno piuttosto evidente sul viso. Il figlio era nato con una macchia molto grande sul viso e per questo motivo lei aveva deciso di farsene disegnare una uguale, Giusto per non far sentire il bambino diverso. Questa storia di grande amore arriva direttamente dal Brasile, dove una ragazza di 26 anni Carolina Girardelli di Caceres, ha deciso di fare qualcosa di grande e di straordinario per il proprio figlio Enzo Cestari.

Il bambino, come già detto, sarebbe nato con una macchia sul viso piuttosto evidente ovvero con un nervo melanocitico congenito sul viso che altro non è che una malformazione della pelle. Il piccolo Infatti presenta sul viso una macchia molto grande e scura che gli copre gran parte della fronte e si estende anche fino al naso. Inizialmente la donna avendo visto questa macchia così scura sul volto del bambino, pensava fosse sporco Ma poi si è resa conto con il tempo che si trattava di una macchia.

Piuttosto preoccupata, aveva deciso di far visitare il bambino che è stato sottoposto a tutta una serie di test medici e soltanto in seguito a questi è arrivata la diagnosi. Dopo pochi giorni dalla sua nascita, il piccolo è stato sottoposto ad un intervento per cercare di capire l’entità della macchia che presentava Purtroppo sul viso. La biopsia effettuata sul corpicino del piccolo ha dimostrato che si trattava di una semplice voglia, ma dato il posto dove era sorta e anche le dimensioni si era detto In un primo momento che potesse nel tempo creargli dei problemi con gli altri bambini.

Così la mamma, una giovane ragazza di 26 anni ha deciso di fare qualcosa per far sì che il suo piccolo non si sentisse diverso. La donna ha deciso così di farsi tatuare e disegnare una macchia identica proprio a quella del suo bambino da un noto truccatore. «Confesso che per qualche tempo è stato molto difficile sentire gli occhi della gente addosso. Spesso le persone guardano mio figlio con pietà, disprezzo e disgusto. Dopo che il make-up è stato completato, mi sono sentita la donna più bella del mondo», ha confessato la mamma. Il bambino adesso è molto piccolo e sicuramente non ha capito il gesto di grande amore che la sua mamma ha fatto per lui.