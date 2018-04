Il medico che sente tutto il dolore dei malati grazie alla sinestesia: ma cos’è e come funziona?

I recettori sensoriali ci permettono di interagire con l’ambiente esterno e anche con quello interno. Questa comunicazione in senso biologico inizia con la vita stessa, cioè circa 4 miliardi di anni fa; con essa iniziano a funzionare gli strumenti che regolano gli ingressi dall’ambiente all’individuo, le uscite dall’individuo all’ambiente e l’elaborazione ed il processamento interni all’individuo. Con il termine comunicazione intendiamo: – uno scambio di messaggi od informazioni tra due o più persone; – di norma multimediale e multicanale e che impiega, qualsiasi collegamento fra qualsiasi uscita espressiva e qualsiasi ingresso sensopercettivo; – di vario grado di sofisticazione; – realizzata mediante una serie di segni arbitrari, raggruppabili in codici, liberamente scelti in modo diretto o indiretto dai partner comunicativi secondo parametri storici, geografici, culturali, educativi economici etc; – dettata da necessità o per desiderio.

La componente sensoriale costituisce pertanto una componente essenziale dell’anello comunicativo. Attraverso gli organi di senso i segnali chimico-fisici provenienti dall’ambiente si traducono in segnali neuro-biologicisi che si proiettano attraverso le vie sensoriali centrali all’area corticale, si sviluppano le capacità gnosico-percettive. E’ da ricordare che mentre le capacità sensoriali sono congenite cioè presenti alla nascita, quelle percettive sono acquisite e pertanto si perfezionano con l’età e sono diverse da individuo ad individuo in rapporto all’educazione e alle esperienze personali. E’ da ricordare, inoltre, che lo sviluppo delle capacità gnosico-percettive sono preliminari perché si sviluppino le capacità espressive.

Si potrebbe pensare alla sinestesia come una contaminazione dei sensi nella percezione. Chi sperimenta la fenomeno della sinestesia può vedere i colori quando sente una musica, o provare gusto quando sente delle parole, per esempio la parola domani può avere il sapore del bacon, la parola computer può avere il sapore del gelato, la lettera F potrebbe rosa acceso, il numero 5 per avere il colore blu. Si crede che potrebbe essere una condizione ereditaria, quindi soggetti con sinestesia potrebbero avere altri membri della famiglia che soffrono di questo disturbo. Al momento stanno facendo ricerche per capire quali sono i geni associati alla sinestesia. Le persone con la sinestesia spazio temporale vedono il tempo, per esempio pensano i mesi dell’anno come posti in un cerchio intorno al loro corpo. È possibile che la capacità di vedere il tempo permetta di avere i ricordi perfettamente organizzati?

Joel Salinas è un medico americano molto particolare: può sentire davvero il dolore dei pazienti sulla sua pelle. A dargli questa ‘capacità’ sarebbe una rara condizione chiamata sinestesia del tocco a specchio tattile, per cui ogni volta che vede qualcuno provare dolore, il suo cervello ricrea quelle sensazioni nel suo corpo, tanto da provare male. A raccontare il suo caso è la Bbc.

Nel suo ‘mondo’ fin da piccolo, la musica crea colori e i numeri hanno una personalità. Quando colorava a scuola, vedeva la forma della lettera B arancione o il numero 1 giallo. E fare le somme per lui era qualcosa di strano: “il mio due era una madre rossa, e il quattro un amico blu. Come era possibile che 2+2 facesse 4?”, ricorda. “La sinestesia è un incrocio tra input sensoriali. Ognuno di noi è sinestetico.

Il sapore infatti è la fusione di stimoli che arrivano dall’odorato e dal gusto”, spiega Fabio Babiloni, professore associato di fisiologia all’università Sapienza di Roma. “Alcune persone però vanno oltre questo, e vedono per esempio le forme delle lettere con colori o note musicali. Nel loro cervello – continua Babiloni – si attivano simultaneamente le aree cerebrali di lettere e colori, mentre nel resto delle persone se ne attiva una sola.

Questo tipo di sinestesia è presente nel 2-3% della popolazione”. Ma il caso di Salinas va oltre questo. Nel 2008, quando frequenta medicina ad Harvard, vede una persona morire di arresto cardiaco e si rende conto che la sua è una condizione particolare. “Mentre vedevo che gli praticavano il massaggio cardiaco, potevo sentire la mia schiena stesa sul pavimento, la compressione sul mio petto, e la sonda per far respirare che scendeva lungo la mia gola”, racconta.

Quando il paziente muore 30 minuti dopo, Salinas prova “un inquietante silenzio – racconta – Avevo la completa assenza di sensazioni fisiche”. Da quel momento le sensazioni iniziano a diventare più forti per lui. Se vede un ragazzo in sala operatoria, sente l’incisione del bisturi sulla pancia, seguita da calore e agitazione per vedere i suoi organi interni. Vive quella che alcuni studiosi hanno definito, una decina d’anni fa, sinestesia del tocco a specchio tattile, per cui una persona prova la stessa sensazione, come tocco, vista in un altro individuo. Ad esempio se si vede qualcuno toccarsi la guancia, si sente quel tocco anche sul proprio viso.

Questo tipo di sinestesia riguarda circa l’1,6% della popolazione, e può rendere le persone colpite più empatiche. Difatti Salinas si rende conto di avere una potente empatia, che lo aiuta a curare meglio i suoi pazienti: per esempio si accorge subito se hanno sete o provano dolore dal minimo movimento del viso o del corpo. “Mi interessa molto il benessere dei miei pazienti, perchè in quel momento è anche il mio benessere”, precisa. Ma secondo Babiloni, quella di Salinas “è una sinestesia standard audio-visiva, a cui si unisce una grande capacità di somatizzare efficacemente quello che vede con il suo occhio clinico di medico. Potremmo definirla una forma di auto-suggestione informata. Finchè non è entrato a medicina infatti, la sua sinestesia riguardava solo forme e colori”.

Loading...

La sinestesia è una alterazione sensoriale abbastanza comune ma poco studiata. Ora andiamo a parlare di un nuovo tipo di sinestesia, conosciuta come “sinestesia del tocca a specchio” che fu descritta nella letteratura medica per la prima volta nel 2005. Le persone con questo tipo particolare di sinestesia sperimentano le più diverse sensazioni tattili quando osservano che altre persone vengono toccate.

Un recente studio sviluppato dallo University College di Londra ci mostra che coloro che soffrono di questa strana condizione sono più empatici rispetto al resto delle persone.

Lo studio coinvolse 10 persone che soffrivano di “sinestesia del tocco a specchio”. Ai partecipanti veniva toccato il petto con le mani. Nello stesso tempo osservavano un’altra persona che veniva toccata nella stessa zona del corpo o in qualsiasi altra parte.

Quando alle persone sinestesiche veniva chiesto che riportassero dove venivano toccate, rispondevano con maggiore rapidità rispetto agli altri partecipanti quando vedevano che l’altra persona veniva toccata nello stesso punto in cui erano toccate loro stesse. Tuttavia, era comune che i sinestesici credessero di essere toccati nello stesso punto del corpo in cui venivano toccati coloro che osservavano.

La spiegazione a questo fenomeno si ricerca nella regione cerebrale denominata corteccia somatosensoriale, incaricata di ricevere stimoli dalle diverse parti del corpo; in questo modo quando una parte del corpo viene stimolata, una determinata regione della corteccia si attiva. Questa attività cerebrale trasmette alla persona la sensazione di essere toccata. Nelle persone con sinestesia del tocco a specchio la corteccia non solo si attiva di fronte a uno stimolo tattile ma anche di fronte ad uno stimolo visivo.

Alcuni neuroscientifici scendono ancora più in profondità nel Sistema Nervoso Centrale e attribuiscono la responsabilità alle cellule a specchio. Tutti siamo portatori di queste cellule che ci permetterebbero, quando siamo piccoli, la condotta imitativa e l’apprendimento per imitazione. Nelle persone con “sinestesia del tocco a specchio” il numero e la forza di queste cellule sono maggiori rispetto al resto delle persone, motivo per cui queste cellule attiverebbero risposte meramente imitative, ma che le persone sperimeterebbero come se fossero reali.

Ma… come vengono vissute queste sensazioni? Le persone con “sinestesia del tocco a specchio” assicurano che loro sentono ciò che sperimentano alri come se lo stimolo fosse applicato al loro stesso corpo. Una delle cose più curiose, è che loro pensano che queste esperienze siano totalmente normali.

Certo è che questo non è del tutto strano dato che percepire ciò che sentono gli altri è una caratteristica profondamente umana e viene denominata: empatia. Per questo motivo i ricercatori che svilupparono questo studio affermano che la sinestesia del tocco a specchio sarebbe una forma di empatia a livello superlativo. Resta comunque sempre presente la domanda: la condizione sinestesica ci condurrebbe ad essere più empatici o l’empatia aggrava i sintomi della sinestesia?

La sinestesia è anche un ritorno alle potenzialità sensoriali che avevamo alla nascita. La parola presa dal vocabolario ha questo significato: “Sincronismo funzionale di due organi di senso, in rapporto alla stimolazione di uno solo di questi. Si tratta più che altro di un fenomeno patologico osservabile, per esempio, nell’avvelenamento da mescalina: un soggetto mentre percepisce un suono vede contemporaneamente un determinato colore.” Come si formano i 5 sensi e che importanza hanno nella sua crescita? Lo sviluppo sensoriale nel feto avviene molto rapidamente. La vista: il nervo ottico si forma intorno alla 7° settimana e in seguito si sviluppano le cellule della retina. Le palpebre rimangono chiuse fino alla 26° settimana, ma il feto possiede già la vista; se viene puntata una luce intensa e improvvisa sul ventre della mamma, infatti, reagisce girando la testa nella direzione opposta.

L’olfatto entra in funzione verso la 9° settimana e si perfeziona alla 15°. All’interno dell’utero il feto comincia a sviluppare una “memoria olfattiva” catalogando gli stimoli che provengono dal cibo e dall’ambiente. L’olfatto è strettamente collegato all’intuizione, all’orientamento nello spazio e al riconoscimento. L’udito: nonostante l’isolamento acustico dovuto al liquido amniotico, già verso il quarto mese il feto può percepire una vasta gamma di suoni, in special modo quelli provenienti dall’organismo della madre. Il tatto: l’esperienza tattile si manifesta intorno alla 7°-8° settimana dal concepimento, a partire dal viso, in particolare dalle labbra.

Poi si diffonde al resto dell’epidermide nel giro di altre 10 settimane. La prima esperienza tattile che abbiamo è quindi l’esplorazione, con mani e piedi, della parete uterina. Il gusto: già dalla 12° settimana sono presenti sulla lingua del feto le papille gustative che permettono di distinguere l’amaro dal dolce, il salato dall’acido. Lo sviluppo sensoriale umano è fondamentale per un preciso riconoscimento ambientale e affettivo. Crescendo l’uomo tende a perdere queste capacità sensoriali, soprattutto nella più comoda società contemporanea. Organi di senso non più fondamentali per la sopravvivenza e quindi indeboliti perché poco sfruttati. L’artista Klein affermava: “…Quando ero bambino… Le mie mani e i miei piedi erano inzuppati di colore, poi li applicavo al supporto ed ecco io ero li davanti a tutto ciò che avevo di psicologico in me, avevo la prova di avere cinque sensi, di sapere come fare a farmi funzionare ! (…) Poi ho perduto l’infanzia… come tutti d’altronde (non bisogna farsi illusioni) e, adolescente, per ripetere quel piccolo gioco, ho in poco tempo incontrato il nulla.” Il Gruppo Sinestetico, nato nell’ambito delle arti visive promuove nel proprio operare una ricerca sensoriale che possa far non solo riscoprire quelle sensazioni perse, ma superare quei limiti che la natura ci ha imposto, nascondendoci possibilità sensoriali non visibili e scientificamente non provate, cioè quelle mistiche legate al 6° senso.

L’obiettivo principale del Gruppo Sinestetico è quello di sincronizzare e di stimolare, in maniera particolare, mediante l’opera d’arte, tra loro i 5 sensi e di conseguenza attivare il 6° senso. La nostra contemporaneità ha sfalsato la nostra sensorialità. Siamo in un epoca di ipervisibilità che ci ha reso “ciechi” di fronte alle cose. Ed è proprio da questa disomogeneità che il gruppo trova motivo per una ricerca cosidetta “sinestetica”. Per opera d’arte il Gruppo Sinestetico non identifica più la singola opera come può essere un quadro, un oggetto, ma l’ambiente che si viene a creare nello spazio espositivo, l’atmosfera; completato con l’attento e attivo coinvolgimento del fruitore. Solo con un coinvolgimento passionale verso ciò che si vede, si tocca, si ascolta, si annusa e si gusta, i 5 sensi si sincronizzeranno tra loro permettendo talvolta di percepire situazioni particolari chiamate sinestesie. La vista con la sua percezione immediata, permette una prima selezione. L’olfatto tanto sensibile ai feromoni della pelle, capterà i profumi e gli odori dell’ambiente permettendo un secondo livello di percezione. Il tatto attraverso la pelle, la più grande centralina sensoriale del nostro corpo, stimolerà ulteriormente il nostro cervello visto che in quest’ultimo c’è una parte molto estesa dove confluiscono tutte le informazioni che arrivano alla cute, in particolare quelle delle mani e della bocca (il gusto).

Il suono dovrà stimolare l’udito in ugual misura degli altri sensi, quindi dovrà rispettare le regole della non melodia per evitare il facile soccombere degli altri sensi ad esso, visto la forte potenzialità fisico/emotiva della musica. In casi particolari vi potranno essere diffusi suoni melodici per permettere allo spettatore di avere un riposo sensoriale e quindi per ricominciare la fruizione dell’opera. In questo modo è come se tutti i sensi si mettessero a funzionare nello stesso momento innescando quei sincronismi sensoriali chiamati sinestesie: per esempio, si ha la capacità di vedere un suono e di assaporare il gusto di una parola. Quale è il motivo di queste particolari sensazioni? La passione verso qualcuno o qualcosa disinibisce quella parte del cervello che controlla gli istinti. Il Gruppo Sinestetico usa una nuova parola che ne rende eplicita questa ricerca: “Sinestetica” e cioè la ricerca estetica in situzione di sinestesi.