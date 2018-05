“Il mio patrigno ha abusato di me”, la denuncia al 999 e poi si getta sotto un treno

È stata maltrattata e violentata dal patrigno, poi ha chiamato i soccorsi per poter denunciare tutto quello che purtroppo l’uomo le aveva fatto e pochi attimi dopo si è gettata sotto un treno. La vittima si chiamava Georgia Walsh aveva 16 anni ed è stata uccisa alla stazione ferroviaria di Dunton Green nel Kent dopo aver denunciato il suo patrigno che aveva abusato di lei. La Ragazza per tanti anni pare abbia subito violenza e molestie da parte del patrigno ed alla fine ha deciso di togliersi la vita, ma prima voluto denunciare l’uomo.

Questi fatti risalgono esattamente al marzo del 2017, ma proprio in questi giorni l’uomo stato condannato a 29 anni di carcere. La 16enne pare lavorasse in un bar e studiava. Proprio quel giorno aveva iniziato il suo turno di lavoro come se nulla fosse E come sempre tanto che nessuno dei colleghi aveva notato dei cambiamenti nel suo atteggiamento, Ma poi verso sera la giovane è apparsa improvvisamente imbronciata, depressa e piuttosto arrabbiata anche se in effetti non era accaduto nulla di rilevante.

Subito dopo la chiusura del locale si è allontanata Scrivendo un messaggio ad un collega nel quale si Legge «Questo potrebbe causarvi problemi sul lavoro». Subito dopo la ragazza ha chiamato il 999 ed ha raccontato che Il patrigno l’aveva molestata e violentata diverse volte ed ha detto di avere subito delle molestie esattamente dai 13 ai 14 anni. Le monete avvenivano la sera quando la metteva a letto ed ha raccontato di venire toccata sostanzialmente ogni giorno.

Soltanto dopo anni la sedicenne ha trovato il coraggio di denunciare tutto quello che succedeva alla madre che immediatamente ha allontanato il compagno denunciandolo. Tuttavia però il peso di quelle malefatte per la ragazzina era troppo grande da portare e per questo ha deciso di suicidarsi gettandosi sotto un treno. Come abbiamo detto l’uomo è stato condannato a 9 anni di carcere Ma tutta la famiglia della vittima è sostanzialmente in preda alla disperazione. A parlare è stata la nonna della ragazza che non va dichiarato: «Non siamo riusciti a dire addio a Giorgia come avremmo voluto, il fatto che lui sia stato punito è però una magra consolazione».