Il padre è appena morto, quello che fa la ragazza indigna il web

Il padre è morto da pochi minuti e lei ne approfitta per scattare un selfie e postarlo sui suoi profili social. È una storia che lascia sgomenti quella che arriva dalla Serbia e di cui scrive Metro. Jelica Ljubicic, questo il nome della ragazza, si è truccata di tutto punto, poi ha trovato l’angolatura giusta e ha scattato la foto. Alle sue spalle, si vede il cadavere del padre in un letto d’ospedale. “Papà … riposa in pace”, è la didascalia che accompagna l’autoscatto. Parole accompagnate dalle emoticon che trasmettono tristezza. Ma i commenti ricevuti da Jelica sono stati quasi del tutto negativi. “Malata” e “insensibile”, sono i pochi ripetibili. L’autrice del selfie ha anche scritto: “Papà ci ha lasciati nel suo 67° anno di vita. Grazie di tutto, sono grata di essere stata tua figlia e averti avuto come padre. Grazie per averci indicato la strada giusta. Riposa in pace, resterai sempre nei nostri cuori”.

“Una persona che non vede l’ora di pubblicare la foto del proprio padre morto per prendere qualche like non è nemmeno degna di essere chiamata persona” si legge tra i tanti attacchi a Jelica. “Sei una persona malvagia” la accusa un altro. “È davvero incredibile ciò che questa foto mostra, quanta insensibilità”. E c’è anche chi afferma che “dopo questo, ho perso fiducia nel genere umano”. Alla fine Jelica si è vista costretta suo malgrado a cancellare la foto.