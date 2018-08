“Il ponte viene giù”. Bologna, il crollo dopo l’esplosione del tir e l’inferno in tangenziale

Lo scenario sembra uscito da un film, apocalittico, drammatico. Il bilancio al momento è di due morti e 67 feriti, di cui una quindicina sarebbero in gravi condizioni stando a quanto riportato dai giornali. Due persone sono state trasportate ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena. Fra i feriti anche undici carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale. Queste le conseguenze dell’incredibile incidente che si è verificato a Bologna, all’altezza di Borgo Panigale, dove un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile si è scontrata con alcune auto provocando un incendio al seguito del quale si è verificata una forte esplosione, seguita a breve distanza da altre. Il primo a saltare in aria è stato infatti il mezzo pesante, poi a catena è stata la volta delle vetture di due concessionarie che si trovano fra la via Emilia e via Caduti di Amola, sotto il ponte della tangenziale.

Tanti gli scoppi avvertiti a più riprese: i mezzi nel parcheggio dei concessionari che sono esplosi. Si è alzata una colonna di fiamme e fumo nero enorme visibile da tutta la città. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze sono sul posto, la macchina dei soccorsi è imponente. Il Comune ha lanciato l’appello: “Usate le auto solo se necessario” nella zona tra via Saffi e Borgo Panigale. Il traffico è paralizzato.

L’onda d’urto causata dalla scoppio del Tir ha provocato danni nelle abitazioni della zona facendo scoppiare i vetri delle finestre e dei negozi. Molta paura, i residenti sono stati evacuati. Detriti e schegge di vetro hanno causato feriti. Lo spegnimento delle fiamme è reso difficile dall’elevatissimo calore che ha reso difficoltoso avvicinarsi. L’elicottero dei vigili del fuoco sta prendendo l’acqua dal fiume Reno per spegnere le fiamme. Immediatamente è stata chiusa l’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto in entrambe le direzioni.

Tra i danni provocati dall’incidente, come si vede in un video che sta circolando in queste ore, anche il crollo del ponte della tangenziale, parzialmente distrutto. “Ciò che è successo poco fa a Bologna è una vera e propria tragedia; avremo tempo e modo per discutere di come migliorare ancora la sicurezza stradale, ma per favore adesso non andate a Borgo Panigale a curiosare, fare foto o video” scrive su Facebook il segretario del Pd di Bologna e deputato Francesco Critelli.