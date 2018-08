Il Sole ad un passo dal letargo, da un mese nessuna macchia solare. Massima allerta

Quella apparsa nella giornata di ieri, sembra essere una notizia davvero piuttosto preoccupante e riguarda il nostro Sole. Secondo alcuni esperti, sembra che il Sole sia ad un passo dal letargo perché è già da un mese che non presenta alcuna macchia e sta raggiungendo l’attività minima nel suo ciclo di 11 anni. “Le osservazioni indicano che il Sole si sta avviando verso il minimo, perché è aumentata, in numero e in durata, la serie di giorni privi di macchie” ha detto all’ANSA Mauro Messerotti, dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dell’università di Trieste. Dunque, il Sole Sembrerebbe essere davvero ad un passo dal letargo e da circa un mese non appaiono più macchie, facendo sì che il Sole sia sul punto di raggiungere l’ attività minima del suo ciclo di 11 anni, un ciclo che è paragonabile ad un pendolo che oscilla tra i periodi in cui il numero di macchie solari aumenta e il periodo in cui diminuisce.

Il fisico ha anche aggiunto che a suo avviso non ci sono ancora le condizioni per poter affermare che la fase di minimo sia iniziata in modo compiuto, perché per il momento si prevede che il minimo si possa verificare il prossimo anno e se sarà così oppure se potrà anticipare al 2018, lo potranno dire soltanto le prossime osservazioni.

Secondo le sue idee Dunque il Sole si potrà dire che è entrato nella fase di attività minima quando il periodo senza alcuna macchia solare, sarà molto più lungo il minimo precedente piuttosto prolungato e caratterizzato da più di 800 giorni consecutivi senza macchie solari.

Ma cosa significa effettivamente che il sole va in letargo? Si tratta di una condizione in cui si formano estesi i e persistenti buchi coronali, ovvero delle regioni che appaiono più scure soltanto perché emettono meno radiazioni X e ultraviolette e che sono capace di scagliare nello spazio delle veloci raffiche di vento solare ovvero il flusso delle particelle emesse dal Sole che nel caso in cui colpiscono la Terra possono innescare delle aurore polari, tempeste geomagnetiche e modificare la fascia dell’atmosfera che è chiamata ionosfera che possono in qualche modo andare ad influenzare la propagazione delle onde radio.