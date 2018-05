Il video cattura l’inseguimento completo e la successiva collisione tra camion e veicolo della polizia in RM

Un camion giallo, che pochi minuti prima era stato rubato, è stato coinvolto per diversi metri in un inseguimento della polizia che si è verificato in Américo Vespucio, ai margini dei comuni di Recoleta e Huechuraba, nella regione metropolitana.

Intorno al camion ci sono anche diversi veicoli e motociclette che stavano seguendo questa macchina che era stata rubata da quattro persone armate nel distretto di Recoleta mentre si trasferivano per lasciare la merce al centro commerciale Plaza Oeste.

Dopo qualche istante, è anche possibile vedere come l’autista del camion ha fatto una manovra e “lanciato” su un veicolo della polizia, che è stato fermato sul lato della strada.

Loading...

Dopo questa situazione, l’autista del camion ha continuato con il suo percorso e in seguito è stato fermato dopo che l’autista di un veicolo della polizia lo ha intercettato.

Prodotto di questa persecuzione, una delle quattro persone che sono state coinvolte nel furto del camion è stato arrestato e sono stati segnalati feriti.