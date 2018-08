Ilva, 16 miliardi bruciati Ma nessuno pagherà

Circa 16 miliardi di euro di ricavi in meno del necessario per pareggiare i conti, un disastro ambientale in un’area con 300mila abitanti, 13.800 posti di lavoro a rischio. È il bilancio penoso di sei anni di rimpalli sulla crisi dell’Ilva, dal luglio del 2012 ad oggi. Che discreditano tre governi, varie istituzioni di contorno – comprese Anac e Avvocatura dello Stato -e ridicolizzano i sindacati, lasciando oggi il gruppo sull’orlo di un’incognita gestionale assoluta, da cui si dice che, alla fine, il ministro dello Sviluppo economico Luigi DiMaio potrà uscire solo vendendo l’Ilva alla Mittal avendo capito che si poteva e doveva fare di meglio. Ma andiamo con ordine, che ce n’è per tutti. Il primo attore a farla fuori dal vaso fu, manco a dirlo, la magistratura quando, nel luglio del 2012, mise gli impianti sotto sequestro e arrestò gli esponenti indagati dalla famiglia Riva – che aveva allora il controllo del gruppo – per disastro ambientale.

Come sempre, fece la pentola ma non il coperchio, non concertando nulla con le altre autorità e destabilizzando la vita dell’azienda. Venne nominato un primo commissario giudiziale,Mauro Ferrante, ex Prefetto di Milano, ovviamente digiuno di siderurgia. Dopo neanche un anno,il governo Lettalo sostituì con Enrico Bondi, all’epoca vispo 78enne, ex commissario alla Parmalat.Ma quando nel giugno del 2014 Matteo Renzi silurò Letta, sostituì Bondi con Piero Gnudi, altro giovincello della stessa età. Intendamoci, gente in gamba: ma senza soldi da spendere. Sarebbero poi miracolosamente arrivati quelli sequestrata i ai Riva: 1,2 miliardi di euro,ma questa è un’altra storia.

SE VENDI ORA, SVENDI Renzi però non si fida di Gnudi: la strategia sull’Ilva l’affida ad Andrea Guerra, uno dei suoi periodici ed effimeri amori manageriali, già amministratore delegato di Luxottica, da poco licenziato con 30 milioni di buonuscita dal suo capo Del Vecchio, che ritroveremo in questa storia, anche lui un pochettino ridicolizzato. Guerra studia il dossier e dice a Renzi: se vendi l’Ilva così, la svendi. Risaniamola prima e poi si vedrà. Giusto? Forse sì. Peccato che non succede. Perché l’Ilva viene, sì,messa in amministrazione straordinaria (nel gennaio del 2015) ma dopo neanche dieci mesi, a ottobre 2015, Bruxelles apre la solita procedura d’infrazione per sospetti aiuti di Stato e Renzi, cuor di leone, cambia strategia, manda a casa Guerra e decide di vendere subito, aprendo la gara il 5 gennaio del 2016.

Nel frattempo l’azienda lavorava come si poteva, con mezzo impianto bloccato perché troppo inquinante e con molta cassa integrazione. Il governatore della Puglia Michele Emiliano protestava invano chiedendo chel’Ilva fosse alimentata a gas, o con l’energia elettrica prodotta dalla centrale Enel di Brindisi,la seconda più grande d’Italia, che brucia ancora carbone, da riconvertire a gas, magari con il gas del famoso gasdotto Tap, da far approdare un po’ più a Sud: ma qualunque cosa Emiliano dicesse, per Renzi erano bestemmie. Alla gara, si fanno avanti 29 pretendenti, comincia la solita melina e alla fine restano due cordate: la AmIvescno, promossa dal colosso indiano Arcelor-Mittal, con la Marcegaglia; e la Jindal, altro colosso indiano, con Arvedi, Del Vecchio (rieccolo) e Cassa depositi e prestiti, cioè lo Stato italiano. Molti ingenuamente pensarono: «Be’, c’è la Cassa, lo Stato gioca e arbitra! Se fa una simile porcheria, la fa per vincere!». Macchè: siamo mica uno Paese serio come la Francia… E infatti nel maggio 2016 la ministra dell’Industria Federica Guidi viene dimissionata da Renzi per uno scandaletto inconsistente – un favorino al fidanzato, e che sarà mai! – e sostituita da Carlo Calenda, che – correttamente – stringe i tempi: chiede alle due cordate di procedere con l’offerta ambientale, fa nominare dal ministero dell’Ambiente treesperti, sivalutano le due offerte, le si fa migliorare e dunque fissa il termine per le offerte economiche vincolanti, ultimo atto, con l’obiettivo di aggiudicare l’Ilva entro il 30 giugno dello stesso anno. Ebbene: la cordata Jindal, con dentro lo Stato Italiano, offre un terzo in meno di quell’altra, 1200 milioni contro 1800! Da non credersi: eppure, AmiIvesco si aggiudica l’Ilva.

RILANCIO MANCATO Cioè: per modo di dire. Col decreto Calenda, firmato a giugno 2017, non succede assolutamente nulla. Perchè Jindal chiede di poter rilanciare. Calenda non sa che dire e interpella l’Avvocatura. L’Avvocatura dice:la gara non prevede rilanci.A Calendafa piacere, vuole chiudere subito e passare alla storia: chiede a AmInvesco una serie di migliorie al piano ambientale e apre le trattative sulle assunzioni con Mittal e sindacati. Mittal promette di salvare 10 mila posti,il governo promette di assorbire tutti gli altri in un’azienda del gruppo Invitalia (statale insomma) che, da oggi al 2023 (data di scadenza della Cassa integrazione), avrebbe lavorato per l’Ilva e incentivato un po’ di uscite volontarie: tutto sembrava pronto per la firma ma poi i sindacati litigano tra loro e con Calenda e dicono di no: vogliono che Mittal assuma tutti. Come dire: ci fidiamo più degli indiani che dello Stato. Intanto sullo sfondo si profila il governo gialloverde e a tutti gli attori di questa commedia vien voglia di giocarsi un’altra mano di poker. Addirittura a Taranto vengono eletti cinque deputati grillini all’insegna dello slogan “Chiudiamo l’Ilva”. Di Maio s’insedia, convoca di nuovo tutti al ministero,e siamo alla cronaca dei giorni nostri: sia l’Anac che l’Avvocatura dicono, oggi, che la gara ha seguito una procedura balorda e piena di errori,ma pare che non sia legalmente possibile buttare tutto all’aria.E dunque DiMaio commenta: «È stato un delitto perfetto» e si accinge ad aggiudicare definitivamente a Mittal ai primi di settembre la patata bollente dell’Ilva. In tutto questo, soltanto per esserselo sentito chiedere dal nuovo ministro, Mittal ha anticipato di ben 18mesi (tantissimo) il termine per completare gli interventi ambientali promessine ll’offerta. Chissà a lavorar bene quante altre migliori e avrebbero potuto essere ottenute.