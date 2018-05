Immobile con una catena legata al collo e sotto il sole. La triste storia di Gwen

In ogni parte del mondo purtroppo ancora oggi gli animali vengono torturati ed è anche molto terribile sapere che ci sono dei cani che vengono usati per i combattimenti e che sono sottoposti a delle sofferenze davvero atroci. Non Sì ci riferisce soltanto a sofferenze fisiche, ma anche psicologiche dalle quali purtroppo guarire non è poi così tanto facile. In alcune parti del mondo e nello specifico degli Stati Uniti è in altri paesi esistono ancora questi combattimenti che ovviamente sono illegali e pare proprio che nell’ultimo periodo un’associazione che aiuta gli animali in difficoltà sia riuscita ad intervenire durante uno di questi eventi salvando così tantissimi cani.

Si tratta dell’associazione del Texas che come abbiamo visto ha salvato davvero tanti cani. Tra questi vi era Gwen la quale era stata utilizzata fino allo sfinimento e pare non avesse più la forza di fare nulla tanto che quando ha visto i volontari che erano andati lì per salvarla è rimasta immobile sulla strada e non aveva neanche le forze per muoversi. La cagnolina era immobile sulla strada, incatenata ad un albero ed era rimasta con la testa sotto il sole tanto da essere proprio stremata e non avere la forza di fare alcun movimento.

Una volta presa in carico, i volontari l’hanno portata immediatamente dal veterinario insieme a tutti gli altri cani e il medico l’ha visitata ed ha capito che purtroppo era disidratata, malnutrita ed aveva un’ infezione molto grave sulla pelle e anche piuttosto estesa. La cagnolina ha ricevuto subito le giuste Cure nello specifico è stato sottoposto ad alcune trasfusioni di sangue ed è stata nutrita per diversi giorni e finalmente Poco dopo è riuscita a fare alcuni piccoli movimenti.

Con il passare dei giorni anche il suo umore cominciò a migliorare e via via appariva sempre più felice soprattutto quando vedeva arrivare i volontari che le avevano salvato la vita. Fortunatamente adesso è tranquilla ad ora e andare a correre per i prati e giocare insieme ai suoi fratellini e continua a ricevere ancora dai volontari tutto l’amore di cui ha bisogno. Gwen, ora è totalmente diversa.” E’ circondata da persone che la amano. Ora può giocare tutti i giorni. E’ incredibile quello che può fare l’amore ed un cambiamento ambientale per un cane!”, comunica la SPCA. Fortunatamente si tratta di una storia a lieto fine sia per la cagnetta in questione che per tutti gli altri e suoi amici a quattro zampe che erano costretti a vivere un dramma quasi quotidianamente, perché protagonisti di questi incontri e combattimenti illegali.