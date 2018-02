Pompa di benzina illecita, sequestrati 9mila litri di gasolio

Il valore complessivo dell’impianto e del gasolio sequestrati ammonta ad oltre 30.000 €.

Le indagini hanno consentito di verificare che l’impianto, composto da una cisterna munita di erogatore automatico e due pistole erogatrici, era completamente abusivo, in quanto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione amministrativa e delle certificazioni antincendio previste e pertanto rappresentava un potenziale pericolo di infiammabilità e scoppio.

In seguito all’attività dei finanzieri, sono stati scoperti alcuni trasferimenti di prodotto energetico che avvenivano soprattutto nei fine settimana ed al di fuori dei circuiti ufficiali di distribuzione.I successivi riscontri hanno consentito d acquisire tutti gli elementi necessari per procedere al sequestro dell’impianto e dell’ingente quantitativo di prodotto energetico detenuto in totale evasione di imposta.

Secondo le più recenti stime, l’incidenza media del costo della logistica sul fatturato di un’azienda è pari circa all’8%: di cui quasi la metà è attribuibile al costo del trasporto che, come sappiamo, è in gran parte svolto su strada, anche per medio-lunghe percorrenze continentali. Fatto 100 il costo del trasporto che un’azienda industriale o commerciale sostiene, circa il 30% è da attribuirsi all’incidenza del carburante che, come noto, presenta delle oscillazioni molto sensibili anche durante l’anno. In Italia nel 2015 sono registrate presso l’Albo dell’Autotrasporto circa 100.000 imprese con veicoli, delle quali il 75% possiede meno di 5 veicoli e oltre la metà sono monoveicolari. I “padroncini” rappresentano quindi una fetta importante della “forza motrice” con i cui i nostri prodotti arrivano sul mercato e l’energia per ottenerla deriva soprattutto dal petrolio. Si comprende quindi come sia strategico, da una parte, per un direttore logistico tenere sotto controllo i costi in relazione all’incidenza del gasolio; dall’altra per un’azienda di autotrasporto, cercare le soluzioni più efficienti per il rifornimento di carburante. Nel nostro paese sono particolarmente diffuse le cisterne di carburante, aeree o interrate, installate presso le aziende di autotrasporto. Superata infatti una certa quantità di litri consumati in un anno, il costo del rifornimento extra-rete è spesso considerato la soluzione più vantaggiosa, nonostante gli oneri e i rischi connessi alla gestione di una cisterna in house. Certo è che, sotto una certa soglia, il vantaggio economico si riduce sino ad azzerarsi, soprattutto se si considerano i cosiddetti “costi occulti”: dalla manutenzione alla sorveglianza, dall’incertezza del volume rifornito agli oneri amministrativi ai già tartassati autotrasportatori. Per non considerare poi il fenomeno dei furti di carburante, una vera emorragia per i conti di una società di autotrasporto. Risulta pertanto di fondamentale importanza comprendere quali sono le alternative più efficienti per il rifornimento dei mezzi, tra le diverse offerte del mercato. Per questo motivo il Centro di Ricerca sulla Logistica dell’Università Cattaneo LIUC ha promosso questa ricerca denominata OSCAR (Osservatorio sulle Strategie del Carburante), su tutto il territorio nazionale, per valutare costi, rischi e benefici delle diverse strategie di rifornimento del carburante da parte delle aziende del settore. L’obiettivo è duplice: da una parte, analizzare le determinanti che inducono alla scelta di avvalersi di una cisterna interna rispetto ad altre soluzioni, quali ad esempio le carte carburanti o gli accordi diretti con le petrolifere o i gestori. Dall’altra, valutare il costo pieno aziendale di rifornimento con cisterna interna (Total Cost of Ownership) per diverse tipologie di aziende di autotrasporto, mediante un modello analitico sviluppato dal C-log. In conclusione, dai risultati di questa ricerca sarà possibile per le aziende di autotrasporto di diversa natura e dimensione, confrontare i propri costi rispetto a quelli del campione, valutando oggettivamente la soluzione migliore tra le diverse strategie di rifornimento.

