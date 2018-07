Imprenditore di successo grazie al parassita dei gatti, lo studio cult

La notizia che stiamo per darvi è piuttosto incredibile e riguarda il noto parassita dei gatti, che pare sia in grado di far diventare un uomo, un imprenditore di successo. Stiamo parlando del parassita dei gatti toxoplasma gondii, che secondo un nuovo ed innovativo studio, sarebbe in grado di inibire le nostre paure irrazionali e aumentare le probabilità di perseguire attività imprenditoriali che siano legati al Business. E’ questo perlopiù quanto sostenuto dai ricercatori della University of Colorado che hanno condotto uno studio su circa 1495 studenti, scoprendo che quelli infettati dal parassita Felino responsabile della Toxoplasmosi, avessero una probabilità di 1,4 volte superiore di assumere un ruolo molto importante nel business e 1,7 volte più probabilità di poter perseguire un’ attenzione riguardo all’imprenditorialità e alla gestione.

Sarebbe stato dimostrato inoltre che il parassita ha la capacità di poter modificare il comportamento dell’ospite e pare che da tempo si studiasse come il comportamento umano potesse in qualche modo essere colpito. I ricercatori Pare che abbiano trovato dei collegamenti epidemiologici tra l’infezione da toxoplasmosi latenti e incidenti stradali. reazioni più lente. aumento dei comportamenti a rischio e anche la schizofrenia.

Questo parassita secondo quanto riferito dai ricercatori, pare sia in grado di contagiare circa 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Adesso i ricercatori in un altro sondaggio, hanno dimostrato che le persone infettate hanno 1,8 volte più coraggio di poter avviare una propria impresa rispetto a tutti gli altri partecipanti. Nello specifico per poter giungere a questo risultato I ricercatori non soltanto hanno effettuato uno studio sul campo, ma hanno analizzato le varie statistiche nazionali di circa 42 paesi negli ultimi 25 anni scoprendo che la prevalenza di infezione da toxoplasma gondii si è rivelata essere un fattore predittivo a costante di attività imprenditoriale.

“Come umani, ci piace pensare di avere il controllo delle nostre azioni ma le ricerche emergenti mostrano che i microrganismi che incontriamo nella nostra vita quotidiana hanno il potenziale per influenzarci in modo significativo”, spiega Pieter Johnson, autore principale dello studio e professore nel Dipartimento di Ecologia e Biologia evolutiva della University of Colorado.