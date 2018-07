Imprenditore vinicolo compra pagina di giornale contro il razzismo

Dopo tante brutte notizie riguardanti casi di razzismo e nella maggior parte dei casi finite male, vogliamo parlarvi di una storia diversa. Questa è una di quelle storie piuttosto buone che ha come protagonista un imprenditore vinicolo avrebbe comprato una pagina di giornale contro il razzismo. Paolo Polegato, è questo il nome dell’ amministratore delegato di Astoria vini il quale avrebbe acquistato una pagina su alcune importanti quotidiani per manifestare la sua avversione al razzismo citando anche Martin Luther King .”Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”.

La citazione è di Martin Luther King, premio Nobel per la Pace nel 1994. Sono state proprio queste le parole che sono state utilizzate da un imprenditore vinicolo trevigiano che avrebbe acquistato una pagina intera di alcuni quotidiani italiani per esprimere la sua solidarietà e Netta contrarietà all’intolleranza e al razzismo, che nelle ultime settimane sembra aver preso di mira troppi cittadini italiani. “Intolleranti verso l’intolleranza“, ha fatto scrivere Paolo Polegato, amministratore delegato di Astoria Vini .

Una scelta che l’uomo e Padre adottivo di due giovani Afro cubani diventati membri della sua famiglia quando avevano appena pochi mesi. Infatti l’imprenditore ha scelto di prendere come testimonial per la sua Denuncia, una ragazza africana le cui labbra sono dipinte con il rossetto verde bianco e rosso su uno sfondo dove risalta nuovamente il tricolore. L’uomo ha voluto rimarcare che la violenza delle parole o dei fatti non è più tollerabile e non rappresenta l’Italia e nemmeno gli italiani.

Il rispetto della persona va a prescindere il colore o genere e religione. Infine ha preso in prestito una frase dell’attivismo Premio Nobel per la pace del 1964 per rimarcare il suo pensiero: “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. “L’indifferenza è una forma pericolosissima di fiancheggiamento” ha spiegato Polegato. “Vedo la diffidenza, l’alzata di cigolio, vedo il pregiudizio. Il ferimento dell’atleta è l’ultimo atto di un’ escalation che non si può sempre giustificare tirando in ballo la stupidità della gente. Questi non sono ebeti, sono dei delinquenti”.