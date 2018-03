Imprese e aziende, sempre più donne ‘boss’ nel business

Le imprese che hanno almeno una donna in ruoli di senior leadership sono aumentate rispetto all’anno precedente passando dal 66% al 75% su scala mondiale, mentre la proporzione fra componenti maschili e femminili nei vertici aziendali permane intorno al 24%. Lo afferma Maurizio Finicelli, Chairman Ria Grant Thornton, in occasione della presentazione della 14ma edizione del Report mondiale annuale Grant Thornton ‘Women in business’.

Africa, Europa dell’Est e alcuni stati asiatici guidano la classifica delle aree più virtuose. L’Italia, con il 71% di presenze femminili negli organi decisionali aziendali e 34% (27% nel 2017) di proporzione nei medesimi organi rispetto alla presenza maschile, si conferma tra le primi 10 nazioni al mondo, mentre il dato medio nel vecchio continente resta al 27%.

“Tra le iniziative lanciate in questi giorni sulla valorizzazione della donna in azienda -sottolinea Finicelli- Ria Grant Thornton è partner tecnico di Winning Women Institute per la valutazione e assegnazione del bollino rosa alle aziende con le politiche più virtuose e le azioni implementate per valorizzare il contributo femminile al successo delle organizzazioni e imprese nei mercati, nella società civile e in ambito lavorativo”.

Riguardo agli altri risultati emersi nella 14ma edizione del Report mondiale Grant Thornton, che si avvale di interviste a 5.000 ceo e alti dirigenti (donne e uomini) in 140 nazioni, si evince che gli Stati con più alta percentuale di signore con posizioni manageriali prima in classifica sono le Filippine con il 47%, a seguire Indonesia e Thailandia con il 43% e 42%, rispettivamente mentre a fondo della classifica si posizionano Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Il dato medio europeo non ha lo stesso andamento di quello italiano: le donne manager, infatti, nel Vecchio continente restano al 27%. Il dato peggiore si rivela quello della Germania che si ritrova all’ultimo posto con il 23%, mentre al primo posto si conferma la Lituania con il 36%.