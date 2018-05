In Germania polizia a caccia di genitori che fanno saltare la scuola ai figli

Sta facendo parecchio discutere ciò che sta avvenendo in Germania, ormai da qualche giorno dove alcune pattuglie di polizia pare abbiano effettuato dei numerosi controlli negli aeroporti a caccia dei genitori che, approfittando delle Pentecoste, intendevano far fare ai loro figli delle vacanze supplementari saltando le lezioni scolastica. Ebbene sì, sembra che i genitori che decidono di far saltare un giorno di lezione ai figli, molto probabilmente per approfittare di un volo scontato e concedersi così qualche giorno in più di vacanza, adesso rischiano davvero caro almeno in Germania, dove Infatti molte famiglie sono incappate in multe anche molto salate dopo essere state sorprese in aeroporto intente a partire insieme ai loro figli.

Queste famiglie sono state accusate di voler far marinare la scuola ai loro bambini. Per queste ragioni nei giorni precedenti le tradizionali vacanze di pentecoste, pare che in Germania la polizia abbia controllato in modo accurato tutti gli aeroporti e nello specifico le diverse famiglie che stavano viaggiando insieme ai propri bambini fermandone alcune dopo avere scoperto che erano sprovviste del permesso di esonero scolastico.

Questo può comportare una multa da 50 a 2500 euro a seconda dei Laender. Soltanto presso l’aeroporto di Norimberga pare che le autorità abbiano fermato Ben 10 famiglie tutte ritenute colpevoli di aver fatto saltare la scuola ai propri figli. Quella della Pentecoste in Germania pare sia un momento di vacanza scolastica che viene sfruttato come abbiamo visto dai genitori in modo più ampio di quello che in realtà è previsto, contravvenendo a quelle che sono le regole sull’obbligo scolastico.

Quindi partire senza alcuna autorizzazione potrebbe costare davvero molto caro alle famiglie che rischiano. come visto. una multa davvero molto salata. È proprio la scuola a chiedere una sanzione in caso di assenza ingiustificata. Sembra che produrre un certificato medico per poter giustificare l’assenza per vacanze non sia il proprio il migliore esempio per i bambini e quindi l’unica alternativa sarebbe quella di multare i genitori. Il sindacato di polizia lamenta circa 22 milioni di ore di straordinario e non ci sarebbe alcuna ragione valida per aggiungere altre ore per dare la caccia alle famiglie dei turisti negli aeroporti.