In ospedale per le piaghe, ma non può tornare a casa: «Pesa 350 kg, non ci sono mezzi in grado di trasportarlo»

Un caso che ha fatto molto discutere, quello di un uomo affetto da gravi problemi di obesità e che, dopo essere stato ricoverato in ospedale , era stato dimesso ma non poteva fare ritorno a casa. Il motivo? Con i suoi 350 kg , questo 34enne non era nemmeno in grado di passare attraverso le porte e per trasportarlo serviva un’ambulanza bariatrica, ma il peso era eccessivo per tutti i mezzi a disposizione della struttura dove era stato ricoverato.

Il portale spagnolo 20minutos.es racconta il calvario vissuto da Teofilo Rodriguez, residente a Turís, piccolo centro nella comunità valenciana. L’uomo aveva iniziato a soffrire gli effetti di diverse piaghe all’altezza della schiena e per questo motivo si era reso necessario il ricovero in un ospedale di Manises, in provincia di Valencia. Il personale medico aveva deciso di dimetterlo, incontrando la ferma opposizione della famiglia, che sosteneva che Teofilo avesse bisogno ancora di cure e di ossigeno.

Ad ogni modo, trasportare l’uomo dall’ospedale alla sua abitazione è stato decisamente difficile. L’ambulanza bariatrica a disposizione della struttura ospedaliera, infatti, aveva una portata massima pari a 318 kg, oltre 40 in meno rispetto al peso di Teofilo. Alla fine, per riportare l’uomo a casa è stato necessario allestire il trasporto con un mezzo speciale fornito dai vigili del fuoco.