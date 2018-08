In questa meta vacanziera gli asini vengono tormentati e torturati – sfruttati come attrazione turistica

Ecco le immagini drammatiche che dimostrano la violenza inflitta ai poveri animali. Santorini è la destinazione turistica più popolare in Grecia, ma l’isola, che è amata dai ricchi e famosi, ha un brutto segreto: il terribile abuso sugli asini.

Asini, muli e persino alcuni sfortunati cavalli sono costretti a trasportare i turisti su e giù per una montagna ripida di 500 gradini sotto il sole. Non hanno ombra, non gli viene dato da mangiare né da bere.

Ora l’organizzazione di animalisti Network for Animals ci avvisa delle terribili condizioni in cui vivono questi poveri animali a Santorini e raccontano tutto sul loro sito. Non ci vuole molto a capire che non esagerano quando dicono che asini e cavalli se la passano davvero male.

Si tratta di pura crudeltà! Tuttavia, gli animali sfruttati in questi tour sono in aumento. Secondo Network of Animals, i proprietari degli animali non danno da mangiare e da bere agli asini perché altrimenti loro si fermerebbero. Nel frattempo non porterebbero le persone in groppa e ne risentirebbero ovviamente i guadagni di chi organizza questi tour.

“La mia squadra ha visto che gli asini avevano chiaramente bisogno di cure mediche. Alcuni avevano ferite aperte perché le catene usate avevano sfregato sulla loro pelle. Altri avevano delle spaccature sulla bocca tali da impedirgli di mangiare “, scrive un attivista sul sito Network of Animals.

Ora l’organizzazione chiede alle persone di fare qualcosa. Abbiate il coraggio di dire di no a questi giri quando siete sull’isola da turisti e diffondete questa follia con i vostri amici.

Se per qualche motivo la trovate una notizia difficile da credere, allora un’immagine dice più di mille parole. Guardate voi stessi qui di seguito: E anche questa sotto… non vi sembra un terribile reato contro questi poveri animali? Adesso bisogna dire basta a tutto questo. Condividete l’importante messaggio dell’associazione per aiutare a diffondere quello che accade. Tutti insieme possiamo fare la differenza!