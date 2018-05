In ricordo di Fabrizio Frizzi. La decisione di Carlo Conti e Antonella Clerici

Tra le tante trasmissioni che Fabrizio Frizzi ha tenuto a battesimo in Rai e che poi non ha abbandonato nel corso della sua carriera, c’è sicuramente l’appuntamento della Partita del Cuore. L’edizione 2018 del match calcistico di beneficenza con star della musica e del mondo dello spettacolo vivrà interamente nel ricordo di Fabrizio Frizzi, scomparso da circa due mesi a causa di un brutto male. L’evento, nato nel 1992, verrà trasmesso il 30 maggio da Rai1 e a condurlo saranno Carlo Conti e Antonella Clerici, due grandi amici di Fabrizio Frizzi, oltre che due tra i più autorevoli conduttori del servizio pubblico. La partita andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova e vedrà la Nazionale Italiana Cantanti sfidare i Campioni del Sorriso. L’evento sarà abbinato ad una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini e AIRC.

Sport e spettacolo, tanti i partecipanti alla Partita del Cuore 2018

Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che parteciperanno all’evento molto atteso. Ci saranno due grandi campioni come Francesco Totti e Antonio Cassano, che si ritrovano dopo l’esperienza comune alla Roma e in nazionale, oltre a Gianni Morandi, da sempre padrino della manifestazione. Ma per rendere l’idea dell’ecumenicità della Partita del Cuore, non mancheranno volti di noti Mediaset come Ficarra e Picone e Pio e Amedeo, oltre ad altri nomi del mondo del calcio come Marco Rossi, Mattia Perin e Fabio Quagliarella. A completare il parterre Paolo Belli, Moreno, Benji e Fede, Briga, Lodo e Albi dello Stato Sociale, Ermal Meta, Luca e Paolo, Clementino, Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Boosta, Jack Savoretti, Il Volo, Luca Onestini, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Paolo Conticini, Gian Piero Gasperini, Emiliano Viviano, Angelo Palombo, Roberto Pruzzo.

Penelope Cruz e Bebe Vio madrine dell’evento

Madrine della serata saranno Penelope Cruz e Bebe Vio, mentre all’evento saranno presenti anche nomi istituzionali del calcio a livello internazionale come il presidente Fifa Gianni Infantino e il vice segretario Zvonomir Boban.