Inalare preservativi: “Condom snorting challenge”, l’ultima follia shock di internet

Tide Pod, la mania shock tra i giovani di mangiare capsule di detersivo

Negli Stati Uniti si sta diffondendo un gioco sempre più pericoloso soprattutto grazie ai social network Dove girano diversi video di ragazzi che si sottopongono ad una assurda prova di coraggio che consiste nel mangiare le capsule di detersivo per lavatrici. Stiamo parlando di quella che è stata soprannominata #Tide Pods Challenge ed è una folle gara tra adolescenti che si sfidano a masticare le capsule di detersivo per lavatrici tenendole in bocca fino a fare uscire il sapone riprendendo il tutto con delle videocamere e invitando anche altri a seguirli tutta prova. Secondo i dati diffusi proprio nelle scorse ore dal centro antiveleni statunitense E aggiornati allo scorso 21 gennaio, si parla di 86 casi di intossicazione registrati tra ragazzi soltanto nelle prime tre settimane di gennaio. In tutto il 2017 si sono registrati soltanto 57 casi e nel 2016 solo 36 quindi si capisce benissimo che si tratta di una nuova moda tra adolescenti che sembra stia prendendo sempre più piede e si sta diffondendo a macchia d’olio.

Per cercare di contenere i danni si sta procedendo a mettere in atto varie campagne di sensibilizzazione su YouTube ma anche su Amazon e anche da parte della ditta Procter & Gamble per il gruppo che produce queste capsule che sono utilizzate proprio per questo gioco. “Non possiamo sottolineare abbastanza quanto questo sia pericoloso per la salute degli individui: può portare a convulsioni, edema polmonare, arresto respiratorio, coma e persino morte”, ha detto Stephen Kaminski, CEO dell’AAPCC in una nota sottolineando di contattare immediatamente la hotline nazionale di Poison Help, in caso di dubbi o emergenze in merito. La Tide Pod Challenge è una moda divampata in rete e pare abbia preso il nome proprio dalla marca americana del detersivo.

Sono tanti i video su internet in cui si vedono adolescenti che masticano le capsule detersivo sfidandosi con altri. Più nello specifico si vedono video di ragazzi che hanno messo queste capsule sulla pizza, altri su gli spaghetti, chi invece li morde tra i denti ingerendo il contenuto insieme ad un bicchiere di acqua. Purtroppo si tratta di una moda davvero molto pericolosa perché gli effetti dell’ingestione del detersivo, nonostante quantità ingerite, sono gravi e come riferisce il centro antiveleni americano possono portare a convulsioni, arresto respiratorio, edema polmonare, coma e Persino alla morte.

“È una follia“, dice Ann Marie Buerkle, nota parlamentare che presiede la Commissione sulla sicurezza dei prodotti di consumo in America. “L’ingestione delle capsule, che contengono etanolo e perossido di idrogeno, può essere fatale. Quello che era iniziato come un gioco ora si è spinto troppo oltre. Come minimo l’ingestione delle capsule provoca vomito, diarrea, difficoltà respiratorie, svenimenti, però si possono avere conseguenze peggiori”.

Sfide pericolose lanciate sul web tra giovanissimi, il più delle volte sotto forma di selfie da fare in condizioni di estremo pericolo. È la nuova moda che impazza sul web e sui social a opera di adolescenti che si filmano o si fotografano mentre compiono veri e propri atti di autolesionismo che culminano il più delle volte in tragedia. Lo denuncia, tra gli altri, anche il Movimento Difesa del Cittadino, che ha deciso di lanciare una survey su internet che, partendo dal monitoraggio dei social, ha come obiettivo quello di denunciare alle autorità tutti i siti che istigano al suicidio o a cogliere le varie “sfide”.

L’ultima si chiama “eraser challenge” e ha origine da una scuola americana del North Carolina. Consiste nello strofinare fortemente una gomma da cancellare sulla pelle e fotografare gli effetti per poi diffonderli in Rete. In passato c’è stato anche chi ha colto la “fire challenge”, scegliendo di darsi fuoco davanti ai propri amici. Dalla moda del “blue whale”, diffusa nel Regno Unito che consiste in una serie di tappe che vanno dall’incisione sul corpo della sagoma di una balena azzurra al lanciarsi dall’edificio più alto, a quella del “Salt and Ice challenge” che, attraverso l’utilizzo di sale e ghiaccio, provoca ustioni di secondo e terzo grado sulla pelle e danni ai nervi. La Russia conta già 130 morti, ma il numero potrebbe salire anche in altri Paesi.

“In Francia le autorità sono già intervenute con una campagna di informazione e noi crediamo che sia opportuno accendere i riflettori su un fenomeno che sta crescendo in modo allarmante e che potrebbe coinvolgere da un giorno all’altro i nostri figli senza che i genitori se ne rendano conto – commenta il Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo. “In Italia, come testimoniano le recenti cronache, abbiamo già due morti, quelle di un quindicenne in provincia di Brescia e di un ventenne a Napoli”. Non è la prima volta che l’associazione interviene in favore dei giovani. MDC infatti è già promotore di progetto contro atti di bullismo come Generazioni Connesse che nasce con l’obiettivo di far sì che gli adolescenti usino internet e i social in maniera più sicura e responsabile. Lo scopo è quello di evitare che si verifichino nuovamente casi di bullismo online così gravi da portare al suicidio.

Chubby bunny challenge, ice buket challenge, prova a non ridere challenge e tante altre, anche se considerate stupide non sono pericolose quanto quelle che vedremo nel video di oggi. In cui troveremo la top 10 degli scherzi e challenge più strane e letali mai fatte su Youtube, come la cannella challenge, lo swatting o l’immergersi in acqua ghiacciata, ma anche ubriacarsi in luoghi strani. Tutte cose che non dovete assolutamente emulare.

Cannella challenge

Per molte persone riempirsi la bocca con un cucchiaio di cannella in polvere e provare ad ingoiarlo sembra una cosa abbastanza stupida ed inutile, ma per qualche motivo è diventata una cosa da provare almeno una volta nella vita e moltissime persone hanno postato i video in cui provano a farlo su Youtube. In ogni caso il video finisce con la persona che inizia a tossire e sputare dappertutto una nuvola di cannella. Questa challenge è pericolosa e può causare danni ai polmoni e difficoltà respiratorie. Inoltre all’interno della cannella c’è una sostanza che se consumata in grandi quantità può causare danni al fegato.

Car surfing

Questa non è una vera e propria challenge ma giusto qualcosa che è diventata popolare per vantarsene postando video online. Il car surfing consiste nello stare in piedi sul tetto di un auto in movimento e pregare che l’autista non faccia un incidente o freni troppo bruscamente. Logicamente non c’è bisogno che vi dica quanto è pericoloso e tra il 1990 ed il 2008 oltre 100 persone sono morte o si sono ferite tentando di fare questa stupidaggine.

Caramelle acide challenge

Fortunatamente non ancora giunta in Italia ma credo manchi poco e consiste nell’ingurgitare delle caramelle super aromatizzate. Il rischio sta proprio nel loro super gusto così forte che contiene molti acidi tra gli ingredienti. Quindi se hai un palato delicato e sensibile la cosa è sconsigliata poichè potresti ritrovarti come un ragazzo inglese al quale si è bruciata la superficie della lingua. Inoltre mettersi in bocca decine di queste caramelle tutte assieme può aumentare i rischi di ustione e sanguinamento anche sulle lingue più resistenti.

Neknominate

Questa sfida online di bevute ha delle regole molto semplici. Inizialmente consisteva nel riprendersi o fotografarsi mentre si consuma un grande boccale di birra per poi sfidare un amico a fare lo stesso e così via. In breve il gioco si è evoluto e le persone hanno iniziato a filmarsi mentre bevevano alcolici sempre più forti e facendo cose sempre più strane e pericolose, come bere per strada, in groppa ad un cavallo e persino da un cesso. Velocemente questa challenge è andata fuori controllo e si riportano casi di incidenti e morti a causa dell’uso smoderato dell’alcool.

Ghiaccio e sale challenge

Molte challenge online consistono nel provocare dolore fisico e questa non fa eccezione. La sfida consiste nel mettere del sale sulla pelle e porci sopra un cubetto di ghiaccio. La reazione porta ad un veloce abbassamento della temperatura provocando un freddo insopportabile. Anche se a prima vista può sembrare una sciocchezza, questa sfida è potenzialmente dannosa infatti l’estremo freddo concentrato in una piccola zona può provocare congelamento, vesciche ed ustioni.

Acqua fredda challenge

La ice bucket challenge è stata molto popolare ed ha fatto il giro del mondo. Mentre questa particolare sfida non supporta alcuna organizzazione benefica ma ti pone potenzialmente a rischio di morte. Questa challenge richiede ai partecipanti di immergersi completamente nell’acqua ghiacciata, preferibilmente un fiume o un lago e dopo nominare qualcun altro che dovrà completare la sfida in 24 ore. Oltre al forte shock termico che dovrà subire il tuo corpo si rischia l’ipotermia.

Swatting

Questo stupido e pericoloso gioco consiste nel fare uno scherzo telefonico alla polizia e mandare una squadra speciale a casa di qualche conoscente. La variazione più recente di questa moda ultimamente consiste nel mandare la polizia a casa della gente mentre sta facendo video in live su qualche piattaforma online. Questi si trovano improvvisamente la casa invasa da una squadra Swat rischiando la vita.

Planking

Una delle mode più conosciute su Internet consiste nello scattarsi una foto mentre si sta perfettamente orizzontali, proprio come una tavola nei posti più vari. Man mano che il planking acquistava popolarità è diventato sempre più estremo dal mettersi nel mezzo di un autostrada al dorso di un animale selvatico. Sfortunatamente è diventato anche sempre più pericoloso ed un uomo australiano fu il primo a morire a causa del planking nel 2011 cadendo dal balcone del suo appartamento.

The fire challenge

Se stai pensando che questa challenge è stupida e pericolosa probabilmente hai ragione. La fire challenge è semplice ed altrettanto semplicemente può diventare pericolosa. Praticamente la gente si versa addosso un liquido infiammabile e poi si da letteralmente fuoco. Sì probabilmente questo fa pensare anche a te che non c’è limite alla stupidità umana. Di solito chi fa questa challenge è vicino ad una doccia o una piscina per spegnere le fiamme ma generalmente tutti riportano gravi ustioni rischiando anche la vita.