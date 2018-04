Inaugurata la prima strada intelligente che ricarica le auto elettriche quando sono in movimento

Qualcosa di davvero tecnologico e soprattutto piuttosto importante arriva direttamente dalla Svezia dove pare sia stata inaugurata la prima strada elettrica che ricarica le batterie di auto elettriche e camion Zero emissione che la percorrono. Questa strada si chiama eRoad Arlanda ed ha semplicemente un obiettivo ovvero quello di ridurre le emissioni del 70% entro il prossimo 2030. Si tratta di una novità e di un qualcosa di talmente tanto innovativo che la notizia di questa inaugurazione della strada elettrica, la prima al mondo, ha fatto il giro del globo. Si dice che grazie a questa soluzione piuttosto innovativa, le auto elettriche che percorreranno questa strada potranno ricaricarsi con una tecnologia conduttiva grazie ad una rotaia elettrica che viene posizionata direttamente al centro della carreggiata e che trasferirà energia ad auto e camion elettrici attraverso un braccio mobile che passa sul fondo dello stesso veicolo. Quindi nel momento in cui la vettura è in movimento, la corrente viene trasferita dalla strada alla batteria dell’auto ricaricandola mentre in caso di sorpasso il braccio si stacca automaticamente.

Questo sistema pare sia in grado di poter calcolare il consumo energetico e ciò permette di addebitare anche i costi a ciascun utente. I veicoli ad usufruire di questo servizio saranno i camion elettrici del servizio postale PostNord ma secondo l’amministratore delegato del consorzio eRoad Arlanda, Hans Sall che è il responsabile del progetto tutti i veicoli elettrici in circolazione come anche le strade del paese potranno essere adottati e quindi potranno sfruttare tranquillamente Questa nuova tecnologia. “Sarà certamente sufficiente elettrificare tutta la rete autostradale svedese. La distanza tra due autostrade non supera mai i 45 chilometri e le auto elettriche possono già percorrere quella distanza senza dover essere ricaricate. Alcuni credono che sarebbe sufficiente elettrificare 5.000 chilometri di autostrade”, è questo quanto dichiarato dall’amministratore delegato.

Lo stesso ha aggiunto che per poter fare un chilometro di strada con questa nuova tecnologia, i costi si potranno aggirare intorno al milione di euro una cifra che Ovviamente risulta essere 50 volte inferiore se viene paragonata i costi di realizzazione di una linea tram urbana. Qualcuno ha parlato o meglio ha cercato di capire qualcosa sul livello della sicurezza e anche in questo caso ha parlato l’amministrazione dicendo che non c’è alcun pericolo, proprio perché in superficie Non c’è elettricità.

Ci sono due binari proprio come una presa nel muro e poi 5 o 6 cm più sotto mi è l’elettricità. “ Il livello in superficie è talmente irrisorio che ci si potrebbe camminare a piedi nudi”, ha dichiarato ancora l’amministratore delegato. Ad ogni modo il tratto che è stato inaugurato nella giornata di ieri è lungo circa 2 km e si trova a breve distanza dall’aeroporto svedese di Arlanda ed è uno dei due progetti pilota finanziati dall’agenzia svedese per i trasporti stradali. Come già abbiamo detto, al momento questa strada sarà utilizzata soltanto dai camion elettrici del servizio postale Postnord ed è una soluzione che potrebbe in qualche modo facilitare la diffusione dell’auto elettrica che ancora oggi è frenata da una scarsa presenza di infrastrutture e colonne di ricarica oltre che dai costi elevati delle macchine.