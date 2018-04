Incentivi in denaro per chi si cura bene in Italia funzionerà come all’estero

È logico che nessuno di noi ha voglia di frequentare molto studi medici o pronto soccorsi, e questo è uno dei motivi per il quale molti italiani si ritrovano ad affrontare il molto spesso malattie che se fossero state diagnosticate in anticipo, oltre a beneficiarne lo stesso individuo, farà risparmiare alle casse dello Stato migliaia di euro la spesa sanitaria italiana. Una bellissima iniziativa che potrebbe sconvolgere il modo di curarsi.

UN PICCOLO INCENTIVO ALLA SALUTE

L’incentivo alla salute attraverso la divulgazione di una piccola cifra di denaro è una realtà già diffusa in diversi Paesi dell’America Latina, ma che in un futuro prossimo potrebbe farsi spazio anche a queste latitudini. Questo è il messaggio che lancia «Lifepath», un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea che punta a determinare una riduzione nella forbice che anche nel nostro Continente si registra nella scelta dei percorsi che possono facilitare un invecchiamento in salute.

Con l’ultima pubblicazione, sul numero di marzo della rivista di politica sanitaria «Health Affairs», gli scienziati europei hanno voluto evidenziare come un piccolo contributo economico, vincolato a un impegno di tipo sociosanitario, possa migliorare la salute anche delle famiglie meno abbienti.

I ricercatori – il progetto è coordinato dall’Imperial College di Londra, ha come partner italiani l’Università di Torino e la Fondazione di Genetica Umana (Hugef) – hanno messo alla prova la loro ipotesi su 4700 famiglie di basso reddito di New York, a cui per tre anni sono stati corrisposti poco meno di settemila euro.

In cambio chi riceveva la somma, doveva garantire, per sé e per i propri familiari: la frequenza scolastica, l’utilizzo dei servizi sanitari a scopo preventivo (vaccinazioni), l’impegno professionale da parte degli adulti.

I risultati dello studio, pubblicato sulla rivista «Health Affairs», hanno dimostrato come le famiglie «sostenute» abbiano fatto registrare performance migliori rispetto a quelle andate avanti con le proprie risorse: secondo un confronto che ha rispecchiato a pieno le caratteristiche di uno studio clinico randomizzato.

DAL DENTISTA ALL’ATTIVITA’ FISICA

Il miglioramento più significativo è stato osservato nell’accesso alle cure odontoiatriche (con almeno due visite all’anno), che spesso rappresentano la prima rinuncia da parte delle famiglie meno abbienti: negli Stati Uniti (l’assistenza sanitaria è totalmente a pagamento), dov’è stato condotto l’esperimento, come in Italia.

Tutto ciò, che equivale anche a un risparmio in termini di assistenza sanitaria, è stato possibile a fronte di una minima elargizione di danaro: poco meno di settemila euro in tre anni (tra il 2007 e il 2010) per nucleo familiare.Iniziative analoghe sono già esistenti, sopratutto in America Latina e nel sud-est asiatico, grazie al supporto della Banca Mondiale e di altre istituzioni finanziarie internazionali.

Secondo Paolo Vineis, direttore del dipartimento di epidemiologia ambientale all’Imperial College di Londra, “questo studio conferma l’efficacia di un simile intervento, che a questo punto meriterebbe di essere testato anche in Europa”.

Il cibo a volte può ricoprire le proprietà di un farmaco e curarsi a tavola è possibile. Sfruttare i variegati benefici dell’alimentazione consente di prevenire l’insorgenza di malattie. Una serie di studi recenti svelano l’impatto del cibo sul sistema immunitario e di conseguenza sulla salute aprendo un vasto ventaglio di scelta di alimenti funzionali per la prevenzione dello stress metabolico. Il principio perseguito è quello che ogni cibo introdotto nell’organismo produce una reazione del sistema immunitario, uno stato che può essere “calmato” con la scelta di cibi giusti e appropriati. E così la ricca dieta mediterranea diviene una vera e propria “dispensatrice di pillole”.

Se il consumo di alimenti ad alto contenuto calorico, grassi e zuccheri, producono una risposta immunitaria che dura per circa sei – otto ore dal pasto, la buona notizia è che il consumo di alimenti o bevande di origine vegetale abbinata riduce invece questo stress dell’organismo. Cibi e molecole attive vegetali come frutta e verdura fresca possono prevenire o attenuare le malattie infiammatore. E ancora l’invito è di fare il pieno omega: precisamente omega 6 e omega 3, gli acidi grassi polinsaturi dell’olio extra vergine d’oliva e del pesce azzurro, che esercitano un effetto preventivo delle malattie cardio-vascolari.

Altro punto fondamentale è non scordare di contemplare all’interno della propria dieta le vita mine e gli oligoelementi, essenziali per modulare alcune funzioni vitali dell’organismo e la difesa immunitaria, svolgendo infatti un importante ruolo di prevenzione dei processi infettivi a tutte le età. Pochi semplici accorgimenti che possono scongiurare spiacevoli ma facilmente evitabili inconvenienti.