Toyota dice addio per sempre al diesel, ecco come

Prosegue la rivoluzione Toyota per un mondo a emissioni zero. L’annuncio della casa automobilistica giapponese di dare l’addio al diesel nella gamma ‘passenger car’ fa parte di un più ampio piano, definito ‘Environmental Challenge 2050‘.

Un piano che vuole ridurre l’impatto che proviene dalla produzione e dalla circolazione delle auto, puntando alla piena sostenibilità dell’intero ciclo di vita di una vettura.

Per superare l’impatto ambientale zero e ottenere un impatto positivo netto, la casa giapponese si è posta sei sfide. Tutte queste – che si tratti di cambiamenti climatici o di riciclaggio delle risorse e dell’acqua – hanno molte difficoltà, si legge sul sito dedicato alla campagna, tuttavia “ci impegniamo a proseguire verso il 2050 con iniziative costanti per realizzare lo sviluppo sostenibile”.

1 – Auto a emissioni zero: l’obiettivo è ridurre entro il 2050 le emissioni di CO2 del 90% rispetto ai livelli del 2010. “Se non verranno prese ulteriori misure per ridurre le emissioni di gas serra – si legge sul sito – si stima che le temperature medie globali potrebbero aumentare tra 3,7 e 4,8°C entro il 2100 rispetto ai livelli preindustriali. Per mantenere l’aumento della temperatura a meno di 2°C, quindi, ridurre le emissioni di CO2 a zero non sarà sufficiente ma dobbiamo ulteriormente ridurle al di sotto dello zero”.

2 – Ciclo di vita a emissioni zero: la seconda sfida riguarda il ‘Life Cycle Zero CO2 Emissions’. Ovvero, l’azzeramento delle emissioni anche nell’intero ciclo di vita del veicolo, compresi la produzione dei materiali e dei suoi componenti, passando per l’assemblaggio, lo smaltimento e il riciclaggio delle auto.

3 – Produzione a emissioni zero: due pilastri principali di questa sfida dedicata agli impianti di produzione delle vetture sono il miglioramento della tecnologia di produzione e lo switch delle forme di energia utilizzate negli impianti stessi.

4 – Minimizzare e ottimizzare l’uso dell’acqua: “Secondo le previsioni – sottolinea Toyota sul sito dedicato alla Challenge ambientale – la popolazione mondiale crescerà a 9,1 miliardi entro il 2050 e la domanda di acqua aumenterà del 55% rispetto ai livelli attuali; si prevede inoltre che il 40% della popolazione mondiale soffrirà di carenza idrica”. Visto che “l’acqua è utilizzata nella verniciatura e in altri processi di produzione automobilistica” deve essere “imperativo ridurre gli impatti sull’ambiente”. Con due strategie: ridurre la quantità di acqua utilizzata e arrivare alla completa depurazione delle acque, per riportarle alla Terra.

5 – Realizzare una società fondata sul riciclo: “A causa dell’aumento della popolazione mondiale e della crescita economica e degli stili di vita, il consumo di risorse sta accelerando” ricorda la casa automobilistica giapponese. Così, per andare verso una società basata sul riciclo delle risorse, “sono necessarie iniziative in quattro aree chiave: A. utilizzare materiali eco-compatibili; B. utilizzare i ricambi auto più a lungo; C. sviluppare tecnologie per il riciclo; D. fabbricare veicoli utilizzando veicoli fuori uso.

6 – Favorire l’armonia con la Natura: “La deforestazione sta avanzando in tutto il mondo – conclude la casa automobilistica – determinando la frammentazione degli habitat di diverse specie, nonché la continua perdita di biodiversità”. Le aziende del Gruppo Toyota si sono quindi impegnate a piantare alberi, favorendo le attività di conservazione ambientale e di educazione ambientale, mirando a un futuro in cui esseri umani e Natura vivano in armonia.

Rivoluzione in casa Toyota. Il gruppo giapponese ha infatti annunciato come da oggi tutta la gamma ‘passenger car’ sia diventata completamente Diesel Free. Infatti, all’eliminazione delle versioni a gasolio su Aygo, C-HR e Prius family si aggiungono anche Yaris, Auris e RAV4, modelli su cui non saranno più disponibili motorizzazioni diesel.

L’obiettivo – si spiega da Toyota – è quello di ridurre notevolmente l’impatto di polveri sottili e NOx sull’ecosistema del Paese e sulla salute delle persone. Inoltre tutti i modelli citati, (ad eccezione al momento di Aygo) saranno disponibili in versione ibrida.

La decisione – si legge in una nota – “conferma la volontà di Toyota di portare avanti il processo di elettrificazione delle proprie auto, alla base dell’obiettivo recentemente annunciato di arrivare a vendere entro il 2030, oltre 5,5 milioni di vetture elettrificate l’anno, incluso 1 milione di veicoli a zero emissioni (BEV, FCEV)”.

Un risultato a medio termine che rientra nel più ampio Environmental Challenge 2050, la sfida di Toyota che mira a ridurre l’impatto che proviene dalla produzione e circolazione delle auto, puntando alla piena sostenibilità dell’intero ciclo di vita di una vettura.

Peraltro il 2017 appena terminato ha confermato risultati da record per l’ibrido del gruppo Toyota con un aumento del 71% sull’anno precedente. Accanto alle motorizzazioni ibride, resteranno disponibili le sole unità benzina (1.0, 1.2 e 1.5) sui segmenti delle piccole e delle compatte mentre restano esclusi dalle strategia diesel free soltanto i veicoli fuoristrada e commerciali: Hilux, Land Cruiser, Proace e Proace Verso.

Le autorità europee, nazionali o locali debbono definire date limite per la vendita e la circolazione di veicoli più inquinanti. Proponiamo che tale data possa essere anticipata da divieti cittadini alla circolazione per i veicoli più vecchi ed inquinanti (più vecchi di 10 anni) e per alcune tipologie di servizio (ad esempio la distribuzione merci in centro).

Sono possibili limitazioni alla vendita dei veicoli più inquinanti?

La riduzione delle emissioni avviene se calano i km percorsi dai veicoli inquinanti, soprattutto quelli che lo sono di più, e quindi il metodo che consente di farle calare maggiormente consiste nel toglierli dalle strade. L’Europa e i trattati internazionali garantiscono la libera circolazione delle persone e delle merci, così come la vendita di mezzi di trasporto. Le Direttive europee vietano la vendita di veicoli con emissioni elevate (oggi al di sopra dei limiti “Euro 6”) e sottopongono a penalizzazioni economiche quelle case automobilistiche che vendono veicoli a maggiori emissioni di CO2. Più discutibile la possibilità degli stati nazionali che aderiscono al mercato unico di limitare la vendita di auto ammesse nel resto d’Europa. La Norvegia, che non fa parte del mercato UE, sta verificando politicamente la possibilità di vietare completamente dal 2025 la vendita di nuove auto a combustione interna e già oggi il sistema fiscale riequilibra i prezzi finali, grazie ad una tassazione che pesa di più su quelli endotermici. Il parlamento olandese ha anticipato una serie di misure e piani per impedire la commercializzazione di veicoli a benzina e diesel dopo il 2025. Alcuni Lander tedeschi hanno chiesto al governo Merkel di fissare lo switch off al 2030. Se anche altri stati, come l’Italia, faranno lo stesso, la Commissione anziché intraprendere procedure di infrazione potrebbe decidere di fissare una scadenza unitaria per tutto il continente.

Ma la dichiarazione di una data per lo switch off, specie se accompagnata da una credibile pianificazione e da una politica industriale coerente, è anche quello di indurre cambiamenti di mercato che anticipano il divieto prescrittivo: utile visto che la vita media di un’automobile in Italia è di 10 anni e di un autocarro è 20.

Limitazioni alla circolazione locale

Limitazioni periodiche e strutturali alla circolazione sono giustificati dall’inquinamento dannoso alla salute. La legge consente infatti alle autorità locali (Regioni e Comuni) di imporre limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti in periodi dell’anno e in città con qualità dell’aria scadente.

Ad esempio la Regione Lombardia ha deciso da anni il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 nel periodo invernale (nelle fasce orarie giornaliere di punta) in provincia di Milano e negli altri comuni capoluogo in cui si eccedono i limiti di qualità dell’aria. Anche se non sempre tale limite è stato fatto rispettare.

E’ quello che succede invece a Milano, dove le telecamere d’accesso all’AreaC controllano e multano in automatico i trasgressori. Milano, sempre grazie all’AreaC, può permettersi politiche incentivanti e disincentivanti modulate, soprattutto se annunciate per tempo. Accanto al blocco alla circolazione invernale esteso anche a gli Euro 3 diesel, cesserà questo inverno l’esenzione dal pagamento all’accesso in centro dei veicoli a metano e gpl: l’inquinamento prodotto da questi veicoli sono infatti del tutto equiparabili ai nuovi Euro 5 ed Euro 6 a benzina. Esentati solo i veicoli ibridi elettrici ed elettrici puri. E così grazie ad un referendum e ai pedaggi dell’AreaC Milano registra il tasso più elevato diffusione di servizi in sharing (bici, moto e car), di vendite di veicoli ibridielettrici (taxi e privati), elettrici puri (soprattutto per mezzi di servizio come la distribuzione merci) e soprattutto un tasso di motorizzazione decrescente rispetto alla popolazione residente quasi ininterrotto dal 1990 ad oggi. Per chi percorre quotidianamente in città 50-100 chilometri al giorno (flotte, corrieri, taxi, servizi di sharing)), in presenza di ZTL e ZEV, sistemi di pedaggio o esenzioni alla sosta, il mezzo elettrico (moto, quadriciclo o furgone) già conviene.

Effetto-annuncio dello switch off e politiche nazionali e locali della mobilità

È evidente l’effetto di credibilità e sinergico tra le politiche di annuncio di switch off (sia locale che nazionale) e le politiche regionali e urbane di promozione di sistemi integrati di mobilità sostenibile, costituite anche dal sostegno d’acquisto di veicoli più sostenibili da parte anche di singole categorie professionali.

L’esempio migliore è la città di Parigi, appoggiata dalle politiche incentivanti del governo francese: Anne Hidalgo ha deciso di vietare la circolazione di giorno dei veicoli immatricolati prima del 2001 (quindi Euro 2, come la Lombardia). Ha annunciato contemporaneamente le future misure di divieto progressive negli anni alla circolazione, soprattutto dei mezzi diesel, dei veicoli immessi sul mercato prima del 2011 (Euro 3), sino al totale blocco entro il 2020. Come dire: i veicoli più vecchi di 10 anni non potranno più circolare in città.

Quali date limite indicare?

Il divieto alla vendita di veicoli sopra i 50 grammi CO2 a Km dovrebbe valere dal 2025.

Il divieto alla circolazione di veicoli in città sopra certe soglie dimensionali (es.50 mila abitanti) e per aree urbane vaste dovrebbe essere scaglionato in modo che di anno in anno diventi impossibile circolare per i veicoli che rispettavano i limiti alle emissioni di 10 anni prima.

Il divieto alla circolazione di veicoli commerciali ad emissioni positive sotto le 3,5 tonnellate sul territorio comunale di città sopra i 50 mila abitanti e in aree critiche per l’inquinamento dovrebbe essere posto al 2022. a partire da tale data potranno circolare solo quadricicli e furgoni elettrici o a biometano.

Perché il 2025 e non oltre?

L’Accordo di Parigi, ormai legge anche per l’Italia, indica un obiettivo di temperatura (“molto al sotto dei 2 gradi”) che viene riconosciuto, nella stessa Decisione di COP che lo ha varato, richiedere un incremento dell’ambizione corrente offerta dagli Stati (il 40% offerto dall’UE a nome dei suoi stati membri). Quindi il Consiglio delle Regioni ha già fatto la proposta di portarlo al 50% e noi riteniamo che debba essere portato al-55% emissioni di CO2 al 2030 e -85% al 2050.

Su scala globale, i vincoli di temperatura hanno questo effetto sull’uso delle risorse fossili. Il carbone deve rimanere tutto sotto terra. Se non vi è un drastico taglio nell’uso del petrolio, anche il gas (ed i relativi giacimenti) non può essere usato completamente. Quello che conta infatti, più ancora delle emissioni annue o di un obiettivo distante nel tempo, è la cumulata delle emissioni, che tendono ad esaurire l’ammontare fisso totale ancora a disposizione per mantenere il riscaldamento globale entro una certa temperatura. Quindi una azione immediata di riduzione è di gran lunga più efficace che la medesima posticipata nel tempo. Occorre quindi una data di switch off che modifichi da subito le scelte di acquisto e di uso dei veicoli.

Condizioni per un credibile switch off al 2025

L’impatto dell’annuncio di una data di switch off dipende anche dalla sua credibilità: va quindi accompagnata da politiche coerenti, pluriennali e percepite come incisive.

La coerenza e l’urgenza delle politiche vale per tutti gli aspetti della sostenibilità: anche la sostenibilità sociale (sicurezza, giustizia: la crisi (2007-2014) ha reso evidente che una mobilità delle persone fondato sulla proprietà privata dei mezzi di trasporto e le infrastrutture connesse, è anche socialmente insostenibile: è aumentata la popolazione immobile (anziani, disoccupati), è diminuita la mobilità di relazione e piacere (-17%), mentre è aumentata di poco (per carenza di offerta) il trasporto pubblico, la bicicletta (dov’era possibile), le soluzioni di mobilità integrata e i servizi on demand (sharing, pooling, App) nelle grandi città. Le politiche di risposta debbono integrare sostenibilità ambientale e sociale.

Va tenuto presente, infine, che la mobilità delle persone e delle merci è un fattore di libertà e di benessere sociale. E quindi muoversi sostenibile (in sicurezza, senza inquinare e quindi senza blocchi e limitazioni, senza perdere tempo nel traffico, senza costi individuali, aziendali e sociali eccessivi) è un diritto. Se i vecchi sistemi e le vecchie tecnologie non sono in gradi di offrire soluzioni credibili a breve, vanno diffuse in Italia soluzioni innovative ed appropriate al contesto.

Chi parla di ibrido, intende Toyota. E chi dice Toyota, intende ibrido. Infatti dal 1997 Toyota è la quintessenza di questa sensata tecnologia propulsiva ecologica ed economica – in sostanza è campionessa mondiale dell’ibrido. Nel 1997 Toyota lanciò la Prius, la prima auto ibrida prodotta in grande serie. Il sistema propulsivo, montato già nel 1997 sulla Prius di prima generazione, è ancora oggi il più efficiente nel suo genere. Era solo questione di tempo prima che Toyota conquistasse, con la sua evoluta tecnologia ibrida, il titolo di campione mondiale di durata. A tutt’oggi sono state vendute in tutto il mondo oltre 7 milioni di automobili ibride pure Toyota. Toyota possiede la più vasta esperienza a livello mondiale nel campo della tecnologia ibrida e o ff re la più ampia gamma ibrida: attualmente sono 27 i modelli ibridi (compreso l’ibrido plug-in) venduti in tutto il mondo e 6 i modelli ibridi in Svizzera. Dalla piccola Yaris Hybrid alla familiare Prius+ Wagon, i clienti consapevoli delle future sfi de ambientali trovano da Toyota la scelta più completa di auto ibride. In fase di sviluppo di un nuovo modello ibrido vengono considerati e integrati nel processo tutti i desideri e le esigenze dei clienti. Inoltre Toyota possiede una squadra corse ibrida di successo che o ff re costantemente nuovi stimoli per lo sviluppo del sistema e fornisce conoscenza e innovazione per la produzione in serie. Chi passa a un modello ibrido di Toyota sperimenta il piacere di guidare da una nuova prospettiva – e una piacevole sensazione di meraviglia alla quale non vorrà più sottrars. I conducenti di una Toyota ibrida beneficiano già ora di costi per il carburante e d’esercizio minimi (da 2,1 l/100 km), grazie anche al cambio automatico e-CVT di serie che rende la guida in città piacevole e rilassante. Un cliente Toyota su tre in Svizzera sceglie una vettura ibrida. La guida silenziosa e priva di emissioni nel traffico urbano è una delle motivazioni principali. Scoprite anche voi la bella sensazione di guidare un’automobile ibrida pura di Toyota e prenotate ancora in giornata una prova su strada dal vostro concessionario Toyota.

In natura “ibrido” significa unione tra due specie differenti. Lo stesso vale per le auto ibride, che hanno due motori: uno elettrico e uno a benzina. E la regia elettronica del sistema Hybrid Drive modula l’interazione tra i due, in modo assolutamente autonomo. Una vettura ibrida si guida come tutte le altre, anzi, è più semplice poichè è (di fatto) una vettura con cambio automatico.

Pensi ancora di doverla ricaricare? L’auto ibrida si ricarica da sola. È una delle domande più ricorrenti, forse perché nessuno vorrebbe collegare la propria auto a una presa di corrente per ore. Il sistema Hybrid Drive modula con cura la potenza in accelerazione e recupera l’energia in moto e in frenata, tenendo le batterie sempre cariche. Quindi, niente ricerche affannose di una colonnina di ricarica e niente ansia da “batteria in riserva”. Pensi che l’ibrido non sia divertente? Le tue emozioni, al massimo dei giri. Ecologia ed economia, ma anche prestazioni. Potrai scegliere la potenza della tua auto dai 136 CV della gamma Toyota Hybrid ai 445 CV della gamma Lexus. Le partenze sono gestite dal motore elettrico, molto più pronto e lineare di un motore benzina (grande rapporto di coppia ai bassi regimi), per una sensazione di guida piacevole e dinamica. Ti chiedi ancora se è affidabile? Con 5 anni di garanzia sulle parti ibride, ti puoi fidare. Oltre 19 anni di esperienza e 10 milioni di veicoli ibridi circolanti nel mondo parlano chiaro, come del resto la certificazione del TÜV 2013, che ha consacrato Prius come la vettura più affidabile del mercato. In più, il Programma Toyota Hybrid Care ti dà la possibilità di eseguire un controllo periodico dei parametri del sistema Hybrid Drive presso i Centri di Assistenza Autorizzati estendendo la copertura sulla batteria fino a 10 anni.

1. Partenza In partenza o a bassa velocità, la vettura è alimentata dal motore elettrico. Quando acceleri, anche leggermente, proverai l’esperienza di un’eccellente reattività. 2. Piena accelerazione Quando c’è bisogno di ulteriore potenza, il motore a benzina si combina con il motore elettrico per massimizzare le prestazioni. 3. In viaggio A velocità di guida costante l’auto è alimentata sia dal motore elettrico che da quello a benzina nella configurazione che permette di risparmiare più carburante. 4. Decelerazione/frenata La batteria ad alte prestazioni si ricarica ogni volta che deceleri o freni, recuperando l’energia cinetica che si genera durante la frenata. 5. Da fermo Quando ti fermi, i due motori si spengono automaticamente. Questo consente di risparmiare carburante e ridurre le emissioni dei gas di scarico.

10 MOTIVI PER SCEGLIERE L’IBRIDO.

STILE DI VITA

La tecnologia raggiunge l’eccellenza solo quando diventa per tutti e si adatta alla vita delle persone migliorandola. Per questo, senza cambiare le tue abitudini, l’ibrido fa la differenza EFFICIENZA Le migliori prestazioni non consumano energia, la producono. L’ibrido non spreca energia, ma la recupera grazie alla frenata rigenerativa con la quale ricarica la batteria. PIACERE DI GUIDA

Con la tecnologia Hybrid riscoprirai attraverso i tuoi sensi nuove emozioni.

Guida fluida, rilassante e silenziosa.

Selettore di guida Hybrid [Electric Vehicle mode (EV mode), Ecologic mode (ECO mode), Power mode (PWR mode)].

Cambio automatico di serie.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

La tecnologia più avanzata non ha barriere. Grazie alle normative in vigore, possedere una Toyota o una Lexus Hybrid è ancora più vantaggioso. In molte regioni e comuni italiani, infatti, i possessori di una vettura ibrida possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

– esenzione dal pagamento del bollo,

– parcheggio gratuito sulle strisce blu,

– accesso, gratuito o a tariffa ridotta, nella ZTL,

– accesso gratuito nell’Area C di Milano.

Scopri i vantaggi nel tuo comune di appartenenza su toyota.it o lexus.it

CONSUMI E INQUINAMENTO

Limitare i consumi e ridurre l’inquinamento sono per tanti un obiettivo da raggiungere, per noi sono uno standard dal 1997. La tecnologia Hybrid ti consente di guidare rispettando l’ambiente. Toyota ha infatti calcolato che fino a fine 2016, i propri veicoli ibridi hanno contribuito a produrre approssimativamente 77 milioni di tonnellate1 di CO2 in meno rispetto a veicoli equivalenti alimentati a benzina2. Per quanto riguarda il consumo di carburante, Toyota stima che i propri veicoli ibridi abbiano contribuito a risparmiare oltre 27 milioni di kilolitri di benzina.

AFFIDABILITÀ

La serenità di poter contare su vetture ai vertici delle più autorevoli classifiche di affidabilità.

Oltre IO milioni di veicoli Toyota e Lexus Hybrid circolanti nel mondo.

Prius vettura più affidabile del mercato [TUV Report 2013].

GARANZIA

Ti proteggiamo con una garanzia di 5 anni. In più la copertura sulla batteria ibrida arriva fino a 10 anni.

5 anni di garanzia sulle componenti ibride.

Programma Toyota Hybrid Care che prevede una copertura aggiuntiva sulla batteria ibrida per 1 anno o 15.000 km, fino a 10 anni dalla data di immatricolazione del veicolo.COSTI DIGESTIONE

Con l’ibrido oggi si può spendere meno per gestire un’auto.

Assenza di componenti meccaniche, soggette ad onerose sostituzioni nel tempo.

In una vettura ibrida, infatti, non sono presenti frizione, motorino di avviamento, alternatore e cinghie dei servizi.

Lunga durata degli pneumatici, dei dischi e delle pasticche grazie alla frenata rigenerativa che li sollecita di meno.

Tagliandi di manutenzione pari ai veicoli con motorizzazione tradizionale.

VALORE

La tranquillità di chi non teme più il tempo.

Il valore della tua Toyota Hybrid si mantiene più a lungo, facendo registrare i valori residui più alti del mercato.

Con Valore Toyota Basic e con Valore Toyota Leasing il valore dell’usato è garantito nel tempo: non dovrai più preoccuparti di quanto varrà la tua ibrida usata, perché sarà Toyota a garantire il valore futuro concordato al momento dell’acquisto della vettura.

EQUIPAGGIAMENTO

Innovazione continua.