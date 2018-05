Incidente choc. Sangue sulle strade, strage di giovani. Jessica, 24 anni, è morta sul colpo. Si spera per gli altri 4 ragazzi

Un’altra giovane vita spezzata. Un’altra vittima sulle strade italiane. Aveva 24 anni Jessica e tutta la vita davanti. Poi una distrazione, forse la velocità e le risate di una serata si sono trasformate in urla di disperazione. È il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. L’ennesimo che vede coinvolti giovani. Succede a Pordenone nella tarda serata di ieri nel tratto urbano della strada statale 13 Pontebbana.Le due auto si sono scontrate frontalmente e nella collisione la giovane è morta mentre i quattro occupanti dell’altra auto, tutti di Pordenone, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino con alcune ambulanze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Spilimbergo assieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per alcune ore.A bordo anche tre giovani ragazzi – un 18enne e due 17enni -, che vivono tra il capoluogo della Destra Tagliamento e il suo hinterland. Il sinistro si è verificato al chilometro 83+200, all’altezza de “Il Tulipano”. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polstrada di Spilimbergo, intervenuta sul posto per i rilievi.

Loading...

Con le forze dell’ordine presenti anche i vigili del fuoco pordenonesi per la bonifica della sede stradale, due ambulanze e un’automedica per i soccorsi. I pompieri hanno dato supporto al personale medico per estrarre la ragazza dalla Ford Fiesta. Per la giovane non c’era più nulla da fare: Jessica Paganini è morta per le gravissime ferite riportate nell’incidente. Il medico giunto sul posto con la automedica ha decretato il decesso e il corpo è stato composto in cella mortuaria dopo il nulla osta rilasciato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone. Gli occupanti della Astra non sono rimasti incastrati: sono stati portati tutti in ospedale.

La statale è stata riaperta al traffico a mezzanotte e mezza. Le auto sono state poste sotto sequestro. La tragedia getta nella disperazione il papà della giovane che abita a Treviso e la mamma che ha una farmacia a Udine nel quartiere dei Rizzi. L’intera famiglia ha origini venete. La voce si è immediatamente diffusa in paese dove la ragazza era molto conosciuta. Incredulità tra amici e parenti. “Altro punto tristemente sulle cronache pordenonesi … scrive un utente su Facebook – Troppi incidenti sempre negli stessi snodi …forse bisognerebbe fare qualcosa …”.