Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea: treno investe tir, 2 morti e 18 feriti

Un gravissimo incidente ferroviario si è verificato nella serata di ieri sulla linea ferroviaria Torino Ivrea proprio all’altezza del comune di Caluso. Il treno regionale 10027 pare abbia travolto un TIR che si trovava fermo sui binari proprio all’altezza di un passaggio a livello e l’impatto sarebbe stato molto violento tanto da causare il deragliamento del locomotore e anche di 2 vagoni. Il bilancio Purtroppo il bilancio è molto grave perché si parla di 2 morti tra cui il macchinista e 18 feriti. Uno tra questi sarebbe purtroppo molto grave si tratterebbe della capotreno.

Al momento risulta indagato per disastro ferroviario l’autista del tir, ovvero un trentanovenne lituano che una volta sottoposto agli esami è risultato negativo all’alcol test. Purtroppo le vittime dell’incidente sono due uomini ovvero Roberto Madau il macchinista 61enne del treno e Stefan Aureliana un rumeno di 64 anni, il quale pare conducesse il mezzo di scorta tecnica Al tir, un trasporto eccezionale. A raccontare in lacrime quanto accaduto è stata una passeggera che purtroppo è rimasta gravemente ferita nell’incidente, rompendosi una gamba.

«È stato terribile, ho avuto paura di morire», è questo quanto riferito dalla passeggera che come abbiamo detto purtroppo nell’incidente è rimasta gravemente ferita. Una volta lanciato l’allarme si sono attivati immediatamente tutte le procedure previste per le emergenze di grande portata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i Carabinieri e il 118 che ha allestito un ospedale da campo. L’ Incidente pare si sia verificato intorno alle 23:20 nella frazione di Arè. Stando a una prima ricostruzione che è stata effettuata dai tecnici di RFI, sembra che il treno sia partito nella serata di ieri intorno alle 22:30 dalla stazione Torino Porta Nuova e pare che subito dopo abbia urtato il tir, un trasporto eccezionale con targa lituana che dopo aver sfondato le barriere di un passaggio a livello che regolarmente funzionante era fermo sulla sede ferroviaria.

A quel punto il macchinista pare abbia azionato il freno di emergenza ma purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto che è stato molto violento. Nell’incidente sono state cinque le vetture del convoglio coinvolte e quelle di testa invece sono deragliate finendo nei campi vicini ed anche un palo della luce è stato abbattuto e i cavi dell’alta tensione sono rimasti tranciati. Molti feriti pare siano rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati estratti poi dai soccorritori dai vagoni uno ad uno. I feriti più gravi sono stati soccorsi sul posto e trasportati con l’elisoccorso all’ospedale CTO di Torino dove poi purtroppo uno è morto subito dopo l’arrivo. I feriti lievitano stati poi accompagnati in ambulanza negli ospedali di Ivrea, Chivasso, Ciriè, San Giovanni Bosco di Torino.