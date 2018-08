Incidente mortale a Bologna, camion esplode sull’A14. Un morto e 65 feriti

Un Incidente mortale è avvenuto a Bologna dove un camion è andato in fiamme sull’ A14. Il bilancio sarebbe grave, ovvero 2 morti e 60 feriti e sarebbe ance crollato un ponte. Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e anche un tratto di tangenziale; nell’incidente avrebbero preso fuoco anche numerose auto di concessionarie. Diverse persone sono state colpite dai detriti e ustionate, sono scoppiati i vetri di abitazione. Tra i feriti ci sono anche 11 Carabinieri e due i poliziotti. Si è trattato di un violento incendio sulla A14 seguito da esplosioni a catena all’altezza di Bologna, in un punto in cui l’autostrada corre vicinissima alla città zona Borgo Panigale. Attualmente sono due le persone morte ed una sessantina di feriti coinvolti, due dei quali trasportati ai centri di grandi ustioni di Parma e Cesena. Purtroppo ancora il bilancio è provvisorio. Il rogo ha interessato la zona all’altezza di via Marco Emilio Lepido e sono rimaste coinvolte nell’ incendio anche diverse auto di concessionaria a loro volta esplose che si trovavano fra la via Emilia e via Caduti di Amola.

Sembra che l’autocisterna che ha preso fuoco, trasportava sostanze infiammabili. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di GPL. Dalle alte temperature e dalle esplosioni sarebbero scoppiati i vetri di alcune case vicine ed è parzialmente crollato un ponte dell’autostrada. Infatti è stata chiusa l’A14 e tangenziale. L’autocisterna è andata a fuoco al km 3 sul raccordo di Casalecchio della A14 e l’autostrada è stata chiusa tra Bologna Casalecchio e il bivio con la bologna-taranto, in entrambe le direzioni. È stato chiuso anche il tratto della tangenziale Tra Bologna Casalecchio e lo svincolo tre Ramo Verde. In entrambe le direzioni all’interno del tratto coinvolto nell’incidente, la circolazione è bloccata e sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso.

Secondo le indagini, l’autocisterna stava probabilmente trasportando GPL. Lo ha riferito l’ingegnere Giovanni Carella, coordinatore emergenze dei vigili del fuoco di Emilia Romagna. «L’onda d’urto è stata violentissima molti feriti, infatti, hanno ferite da taglio per i vetri scoppiati. È crollato il viadotto dell’autostrada, la deflagrazione è stata molto violenta e ha squarciato le lamiere dell’autocisterna che molto probabilmente trasportava Gpl. Le fiamme si sono alzate altissime ma sono state domate abbastanza presto». Sui social circolano foto che testimoniano la colonna di fumo e fiamme visibile anche da diverse zone della città vicino all’autostrada e sono in molti anche a riferire di aver sentito un forte boato. Sarebbe parzialmente crollato il ponte dell’autostrada dal raccordo di Casalecchio A1 A14 che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale e attraversa via Marco Emilio Lepido.

Intorno all’area colpita dall’esplosione, sono andati in fumo tutti i supporti di legno che costeggiano il ponte e fungono anche da barriera fonoassorbenti oltre che dalla struttura di protezione, quindi il Comune di Bologna invita i cittadini a tenersi a distanza della zona di Borgo Panigale e scrive via social: «Per agevolare i mezzi di soccorso vi invitiamo a usare i mezzi di trasporto in zona Borgo Panigale solo se strettamente necessario». Stesso messaggio anche dalla Polizia municipale. «Agevoliamo i mezzi di soccorso, evitiamo di avvicinarci a Borgo Panigale. Zona interdetta al transito veicolare e pedonale», scrivono i vigili urbani su Twitter. E aggiungono: «La direttrice viale Togliatti e viale De Gasperi è al momento percorribile sia direzione centro sia periferia. Usiamo i mezzi di trasporto solo se strettamente necessario».Intanto i vigili del fuoco sono al lavoro e sono state inviate anche sul posto la sezione operativa e nucleo usar e cinofili.