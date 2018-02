Incinta al quinto mese di gravidanza, muore al Careggi dopo un intervento

Una giovane donna di 30 anni è morta nella giornata di ieri nel quinto mese di gravidanza insieme al suo bambino, nel reparto maternità dell’ospedale Careggi di Firenze in seguito ad un intervento chirurgico alla quale si era sottoposta a causa di alcune complicazioni insorte durante la gestazione. La notizia della morte della giovane donna è stata data direttamente dall’azienda ospedaliero-universitaria Toscana nel corso della giornata di ieri. L’azienda ha spiegato che sono in corso le procedure per l’accertamento delle cause dell’evento da parte dell’Aou e della Regione. Stando a quanto riferito, sembra che la morte della giovane sia subentrata nonostante i medici presenti nel reparto avessero fatto di tutto per potermi salvarle la vita. La trentenne era stata trasferita a Careggi da un’altra ospedale Fiorentino per una gravidanza ad alto rischio; la donna infatti risultava affetta da diversi giorni da alcune coliche biliari con alcune complicanze al pancreas e richiedeva un immediato intervento chirurgico.

Questa operazione è molto rara e soprattutto molto pericolosa in condizioni di gravidanza Ma ciò nonostante è stato eseguito nella sala operatoria della maternità al fine di garantire alla donna e al bambino di poter proseguire senza alcun rischio. Il decorso post operatorio è stato regolare fino alla mattina successiva, quando improvvisamente la paziente è andata in arresto cardiaco. I medici e il personale ospedaliero si sono attivati immediatamente mettendo in atto tutte le procedure di rianimazione ed è stato praticato anche un parto cesareo di emergenza in pochi minuti, ma purtroppo le sue condizioni erano già piuttosto compromesse e non è stato possibile salvare la vita del bambino nella donna.

Sembra che i familiari della giovane donna abbiano dato il consenso all’eventuale donazione degli organi ed è stato anche attivato un approfondimento da parte della direzione in collaborazione con il rischio aziendale e della Regione per le necessarie valutazioni. “Purtroppo non è stato possibile salvare la né donna né il bambino” si legge in un comunicato della direzione dell’ospedale. Al momento non si hanno certezze sulla causa del decesso che verranno confermate ovviamente dopo l’autopsia.

Nel corso della giornata di ieri, hanno anche parlato i sanitari della maternità e la direzione del Careggi che si sono detti profondamente addolorati per questo tragico evento e pare si stiano impegnando per accertare le cause e garantire il massimo supporto ai familiari. Ovviamente come accade in questi casi l’azienda ospedaliera universitaria di Careggi ha aperto un’inchiesta interna sull’accaduto ed ha avvertito la procura della Repubblica. Bisognerà attendere Dunque prossimi giorni per cercare di capire che cosa abbia causato la morte del giovane donna e di conseguenza del suo bambino, visto che ricordiamo era al quinto mese di gravidanza.