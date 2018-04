Incinta di 30 settimane non sente più il bambino, poi i medici fanno una scoperta sconcertante

L’arrivo del primo figlio è forse una delle esperienze più belle in assoluto. Un bambino riempie la vita e la casa di una coppia. Mike e Briony Curwood erano al settimo cielo quando hanno scoperto di aspettare una bambina, ma all’improvviso le cose hanno iniziato a precipitare.

Alla 30esima settimana di gravidanza, Briony si è accorta che la figlia non si muoveva più, e ha iniziato a preoccuparsi. Dopo aver consultato un medico, la donna si è sottoposta a un’ecografia per scoprire che cosa stesse accadendo. Ma lei e Mike non si aspettavano una cosa simile.

La bambina aveva smesso di crescere alla 22esima settimana di gravidanza, un caso molto raro, hanno riferito i medici a Hey NHS. I medici hanno deciso di indurre il parto per permettere alla bambina di crescere fuori dall’utero – Mike e Briony erano sconvolti.

Briony ha dichiarato a Hey NHS: “Mi hanno detto di prepararmi al parto perché la bambina sarebbe nata al massimo il giorno dopo. All’inizio ero contenta perché avrei finalmente conosciuto mia figlia.

“Non sapevo niente sui neonati prematuri perché in famiglia abbiamo sempre avuto bambini di 4 kg. Ma ho capito che era troppo presto e mi sono spaventata.” I medici hanno praticato un taglio cesareo e la piccola Ava Grace è nata senza complicazioni.

Pesava circa 600 grammi. “Non sembrava una bambina. Sembrava più una bambolina. Le orecchie non si erano ancora sviluppate” spiega la madre. La piccola Ava Grace non ha mai smesso di lottare per la vita, è stata dimessa dopo alcune settimane.

Per fortuna hanno trascorso un Natale molto speciale. Noi auguriamo loro tutta la felicità del mondo!